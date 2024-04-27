Кабмин Татарстана внес изменения в оплату труда работников государственных спортивных организаций

В Татарстане внесли изменения в Положение об условиях оплаты труда работников государственных организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки.

В положение об условиях оплаты внесены изменения, которые касаются работников государственных организаций Татарстана, реализующих программы спортивной подготовки. Постановление вступает в силу с 1 января 2024 года.

Изменения коснулись таблицы 9 и таблицы 18 положения, где были внесены корректировки в графу 3 строки «первенство России» и исключены слова «всероссийских соревнований среди спортивных школ».

Это решение призвано улучшить условия оплаты труда для работников государственных организаций спортивной направленности и повысить качество дополнительного образования в сфере спорта в Республике Татарстан. Ранее Кабмин Татарстана внес изменения в положение о государственном природном заказнике «Голубые озера».

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Разиль Самигуллин