Раис Татарстана обсудил вопросы сотрудничества с президентом Молодежного форума ОИС

Фото: скриншот видео realnoevremya.ru из tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом Молодежного форума ОИС Тахой Айханом. Стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества и укрепления отношений на молодежном уровне.

Руководитель республики заявил, что молодежная политика — приоритет для развития человеческого капитала как в республике, так и в целом в России. Еще он предложил продолжать процессы интеграции и укрепления взаимоотношений и развивать новые совместные инициативы.

Таха Айхан поблагодарил татарстанского лидера за теплый прием и пригласил его принять участие в заседании Генеральной ассамблеи Молодежного форума ОИС, которая пройдет в Стамбуле.

скриншот видео realnoevremya.ru из tatarstan.ru

— Большая честь для меня быть здесь. Вы для меня не просто уважаемый человек, но еще и наставник, — сказал он на встрече.

Сегодня Рустам Минниханов встретился с генсеком ICESCO с Салимом бин Мохаммедом Аль Маликом. Он рассказал о заинтересованности республики в развитии сотрудничества с организацией и подчеркнул, что регион придает этому вопросу большое значение.



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Айрат Назипов