«Окончательная квалификация моим деяниям не дана»: в Казани уволенного прокурора отправили в СИЗО

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

До 26 октября арестован бывший начальник отдела прокуратуры Татарстана Алий Купов. О результате заседания по мере пресечения для обвиняемого в получении взятки «айфоном» сообщает журналист «Реального времени» из Советского суда Казани.



Старший следователь 2-го отдела Следкома по РТ Ленар Сабиров заявил — иная мера пресечения невозможна, знающий тактику следствия экс-сотрудник прокуратуры может оказать серьезное противодействие. Его позицию полностью поддержал прокурор отдела по делам несовершеннолетних прокуратуры РТ Алексей Крутиков.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

При этом в ходатайстве следствия прозвучала информация — после предъявления обвинения Алий Купов причастность к коррупционной схеме признавать наотрез отказался: «Мобильный получил в качестве подарка от Покровской». Напомним, Евгению Покровскую следствие считает посредницей передачи «айфона» в интересах привлеченной к ответственности уроженки Армении.



Сам Купов просил о домашнем аресте, ссылался, что является единственным кормильцем семьи с тремя детьми и в данный момент вообще находится на больничном. «Окончательная квалификация моим деяниям не дана», — подчеркнул он.



Его адвокат Альбина Милина назвала чрезмерной меру пресечения в виде СИЗО и попросила суд приобщить данные о наградах и заслугах силовика Купова, который служил в органах прокуратуры с 2007 года.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, 11 августа Купов был уволен из прокуратуры Татарстана по отрицательным мотивам, после чего его бывшее начальство направило в СК представление о привлечении экс-прокурора к уголовной ответственности по признакам превышения должностных полномочий. Однако следователи усмотрели в этой истории более тяжкий, коррупционный состав. По их версии, взятку новым мобильным телефоном сотрудник прокуратуры получил ко дню рождения, в мае 2023 года, за возврат другого мобильника — вещдока по делу о наркосбыте в отношении уроженки Армении. Покровскую силовики считают посредницей этой сделки.

Дело о взятке было возбуждено 26 августа, вчера после допроса бывший куратор расследования уголовных дел органами СК был задержан. Минувшую ночь он провел в полицейском изоляторе временного содержания.

На чем строится обвинение против экс-прокурора и кто из его бывших коллег стал свидетелем обвинения — в репортаже «Реального времени».