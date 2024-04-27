Минцифры вводит новые требования для иностранцев и лиц без гражданства при заключении договоров на оказание услуг связи

Минцифры вводит новые требования для иностранцев и лиц без гражданства при заключении договоров на оказание услуг связи. Минцифры подготовило законопроект, который предусматривает ряд изменений в правилах оказания услуг связи для иностранных граждан и лиц без гражданства.

Основные нововведения:

Иностранцы и лица без гражданства смогут заключать договоры на услуги связи только после регистрации в Единой биометрической системе.

Купить сим-карту можно будет только в официальных салонах связи или точках продаж. Через интернет заключить договор будет нельзя.

В договоре будет указан IMEI — код идентификации устройства, в которое будет устанавливаться сим-карта. Операторы будут отключать связь, если сим-карта будет использоваться на других устройствах. При этом всегда можно будет переоформить договор в офисе оператора.

На одного иностранного гражданина может быть зарегистрировано не более 10 номеров.

До 1 февраля 2025 года операторы оповестят всех иностранных граждан об изменении правил оказания услуг связи. Документы с учетом новых требований должны быть переоформлены до 1 марта 2025 года. В противном случае услуги связи будут прекращены.

Также Минцифры предлагает новую инициативу для россиян. На «Госуслугах» они смогут видеть информацию обо всех номерах, которые зарегистрированы на их паспортные данные. Вся информация также будет отображаться в аккаунте гражданина на «Госуслугах». Номера, которые он не оформлял или фактически не использует, можно будет отключить.

Новые правила вступят в силу со дня подписания законопроекта. За нарушение требований будет установлена административная ответственность. Ранее глава Минцифры Максут Шадаев сообщил о намерении ведомства внести законопроект, запрещающий массовые спам-обзвоны. Министр подчеркнул, что у абонентов выработалось напряженное отношение к коммерческим звонкам.

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Разиль Самигуллин