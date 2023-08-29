«Вину не признает»: по подозрению во взятке «айфоном» задержан экс-сотрудник прокуратуры Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Минувшую ночь в полицейском изоляторе Казани провел Алий Купов, бывший начальник отдела по надзору за следствием в органах СК уголовно-судебного управления прокуратуры РТ. Уволенного прокурора задержали по подозрению в получении взятки на общую сумму 109 тысяч рублей, сообщают источники «Реального времени».



Дело против Купова возбудили еще на прошлой неделе, однако несколько попыток задержать предполагаемого фигуранта успехом не увенчались. А в понедельник, 28 августа, он сам пришел в здание Следкома в Казани вместе с адвокатом и после допроса был официально задержан.

В выходные задержали и близкую знакомую Купова Евгению Покровскую, офис-менеджера одной из казанских компаний. Ее привлекают по делу об организации занятий проституцией и посредничестве взяточничеству за совершение заведомо незаконных действий с использованием служебного положения. Именно ее, по данным источников «Реального времени», сотрудники СК считают посредницей взятки в виде «айфона» новой модели, якобы полученной бывшим прокурором Куповым несколько месяцев назад.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

По версии силовиков, куратор расследования уголовных дел СК решил вмешаться в ход следствия по делу МВД Татарстана в отношении гражданки Армении, обвиняемой в сбыте наркотиков с помощью «закладок». «Прокурор вызвал на ковер начальника следствия отдела полиции «Вишневский» и потребовал занизить квалификацию — убрать наркосбыт и оставить только хранение наркотиков, что и было сделано», — поясняет знакомый с ходом следствия источник «Реального времени».

Кроме того, полицейские следователи вернули обвиняемой наркосбытчице телефон, в котором было достаточно информации для возбуждения новых эпизодов. После чего, по версии силовиков, знакомая этой гражданки Армении Покровская намекнула, что хорошо бы отблагодарить благодетеля — передать ему ко дню рождения новенький «айфон» 14-й модели. Собственно этот телефон, купленный за 109 тысяч рублей и переданный Покровской, в СК и считают предметом взятки.

Напомним, еще до возбуждения уголовного дела Купов приказом от 11 августа был уволен из прокуратуры по отрицательным мотивам. Это стало результатом служебной проверки в отношении него, а также начальника уголовно-судебного управления прокуратуры РТ Игоря Орехова и начальника отдела этого же управления, надзиравшего за следователями и дознавателями МВД, Радмира Надыршина. Проверка началась еще в июле, после официального обращения руководства МВД к прокурору республики о давлении на следствие по делу о наркотиках.

Как уверяют источники «Реального времени», кроме проверки фактов, трех временно отстраненных прокуроров даже тестировали на предмет потребления наркотиков. Якобы среди коллег ходила информация, что как минимум один, а то и двое могут иметь тягу к запрещенным веществам. Детали тестирования не разглашаются, однако среди силовиков распространилась информация — тесты были отрицательными. Тем не менее по окончании проверочных мероприятий Орехов и Надыршин написали заявления об увольнении.

Из прокуратуры РТ в Следком ушло представление на возбуждение уголовного дела в отношении Купова по признакам превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Однако в СК с такой квалификацией не согласились и возбудили дело о взятке.

На допросе в СК задержанный Купов заявил, что вину не признает, отмечают источники «Реального времени».

В этот понедельник Советский райсуд Казани отправил Евгению Покровскую в СИЗО на срок до 26 октября. В ближайшие сутки в суд может поступить ходатайство на арест Алия Купова.

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Ирина Плотникова