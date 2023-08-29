Первые итоги эксперимента по исламскому банкингу могут обсудить на KazanForum в 2024 году

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Первые итоги эксперимента по исламскому банкингу, который стартует в Татарстане и еще трех регионах России с 1 сентября, могут обсудить на саммите БРИКС в Казани в 2024 году и на следующем Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum». Об этом сообщил депутат Госдумы Айрат Фаррахов на брифинге в кабмине.



— Впереди очень большой и серьезный саммит БРИКС, который расширился, и это будет в Татарстане, впереди KazanForum, где мы уже сможем подвести первые итоги эксперимента, — сказал он.

Айрат Фаррахов считает, что в течение года появятся новые предложения по реализации эксперимента по исламскому банкингу.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон об экспериментальном правовом режиме деятельности по исламскому банкингу в начале августа. Его протестируют в четырех регионах страны — Татарстане, Башкирии, Чечне и Дагестане.



Исламский банкинг, или партнерское финансирование, предполагает, что его участники не вправе взимать вознаграждение в виде ссудного процента. Запрещается также финансировать деятельность, связанную с производством или торговлей табачной, алкогольной продукцией, оружием и боеприпасами, игорным бизнесом.

Участвовать в эксперименте могут кредитные и некредитные финансовые организации, потребительские общества, фонды, автономные НКО, хозяйственные общества или товарищества.

Эксперимент стартует в начале осени 2023 года — тогда же вступит в силу закон, подписанный Владимиром Путиным. Его действие продлится два года, до 1 сентября 2025-го.



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Татьяна Демина