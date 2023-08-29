В казанские поликлиники доставили вакцины против гриппа

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В поликлиники Казани поступили вакцины от гриппа «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри». Об этом рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения города.

Для взрослых предназначен «Совигрипп» — инактивированная вакцина для профилактики гриппа. Детям с шестимесячного возраста и беременным женщинам во II и III триместрах пойдет гриппозная четырехвалентная инактивированная вакцина «Ультрикс Квадри».

По рекомендациям ВОЗ, в состав противогриппозных вакцин на сезон по гриппу 2023—2024 годов для Северного полушария в состав вакцины «Ультрикс Квадри» вошли штаммы: вируса A (H1N1 и H3N2), вируса B (линии B/Victoria и B/Yamagata).

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане во время эпидемического сезона по гриппу и ОРВИ зарегистрировали 9,4 тысячи случаев гриппа и острых вирусных респираторных инфекций. Это на 44% ниже эпидемического порога.

Месяц назад Роспотребнадзор рекомендовал привить от гриппа не менее 60% населения в каждом регионе и не менее 75% лиц из групп риска. Руководителям органов власти в области образования в регионах было рекомендовано обеспечить своевременное введение противоэпидемических мероприятий в период подъема заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19.



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Айрат Назипов