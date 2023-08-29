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Туротрасль будет получать ежегодно 48 млрд рублей из бюджета

18:20, 29.08.2023
Туротрасль будет получать ежегодно 48 млрд рублей из бюджета
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Отрасль туризма в России ежегодно будет получать порядка 48 млрд рублей из государственного бюджета, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко по итогам стратегической сессии по туризму в Координационном центре правительства России.

— Сегодня принято решение, что 48 миллиардов — это будет ежегодный базовый бюджет туризма, — приводит его слова «РИА Новости».

На реализацию задач туристического национального проекта в 2021—2023 годах из федерального бюджета направляли более 150 миллиардов рублей.

Председатель Комитета по туризму Госдумы Сангаджи Тарбаев заявлял, что в ближайшие 3 года в туристическую отрасль России вложат 700 млрд рублей. Это больше, чем потратили на ЧМ по футболу. Львиная доля этих денег будет направлена на инфраструктуру.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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