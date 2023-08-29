Татарстан лидирует в ПФО по объему налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Татарстан по объему мобилизованных налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета регионов России за январь — июль 2023 года занимает 7-е место в стране и первое место в Приволжском федеральном округе. Об этом сообщила заместитель министра финансов республики Алла Анфимова на пресс-конференции.

— За семь месяцев текущего года с территории республики мобилизовано налоговых и неналоговых доходов в объеме 645,6 млрд рублей, из которых 383,1 млрд рублей поступило в федеральный бюджет, или 59%, и 262,5 млрд рублей зачислено в консолидированный бюджет республики — 41%, — рассказала она.

За январь — июль 2023 года годовой план по консолидированному бюджету в Татарстане составил 72%, по бюджету республики — 74,1%, по местным — 61,3%.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— За семь месяцев текущего года в доходную часть консолидированного бюджета поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 262,5 млрд рублей. В том числе в бюджет республики Татарстан 225 млрд рублей, и в местные бюджеты — 37,5 млрд рублей, — сообщила Алла Анфимова.

Министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин в июне сообщал, что бюджет республики за 2022 год исполнен по доходам в сумме 452,7 млрд рублей и 463,2 млрд по расходам. Таким образом, дефицит составил 10,4 млрд рублей.



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Татьяна Демина