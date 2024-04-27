«Меня хотели оставить крайней»: суд Казани выслушал последнее слово главы ЧОПа по делу о смерти 5 охранников

Фото: Ирина Плотникова

С последним словом в Кировском райсуде Казани выступила сегодня бывший директор ЧОО «Агентство безопасности» Наиля Жданова. Она заявила о своей невиновности в гибели пяти человек на бывшей площадке Казанского вертолетного завода в Адмиралтейской слободе в ноябре 2020-го и мошенничестве с соцвыплатами, — передает журналист «Реального времени».



«Считаю, следствие хотело оставить меня крайней в этом деле. Прошу суд разобраться во всем и оправдать меня», — выступила обвиняемая мать троих малолетних детей. Она также напомнила, что не осталась в стороне от произошедшей трагедии и выплатила потерпевшим средства на погребение погибших. Также сообщила — считает, в ходе процесса суд ограничил ее право на защиту, удалив с процесса второго адвоката.

Послушать обвиняемую сегодня пришли двое потерпевших и ее гражданский супруг.

В судебных прениях гособвинитель просил для подсудимой 6 лет колонии общего режима, настаивая, что вина полностью доказана по всем трем эпизодам преступлений — нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 219 УК РФ), нарушение требований охраны труда с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 143 УК РФ) и мошенничество с получением социальных выплат за инвалидность на 708 тысяч рублей (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ).

Напомним, в ночь на 10 ноября 2020-го в офисном здании рядом с бывшей проходной КВЗ произошло замыкание проводки на втором верхнем этаже. Погибли пять ночевавших в корпусе охранников. Шестой — выживший — рассказал: возгорание началось с холодильника. Объект не отапливался и не был оборудован пожарной сигнализацией, извещателями и средствами тушения. Зато пути отхода были обшиты горючим пластиком, а в «жилых» комнатах на втором этаже окна наглухо блокированы металлическими решетками.

Два эпизода дела против Ждановой связаны именно с этой трагедией. Третий касается получения ею инвалидности. По версии силовиков, обвиняемая имитировала диагноз и представила врачам недостоверные документы. Сама фигурантка излагает совершенно иную версию.



Подробности — в репортаже «Реального времени».