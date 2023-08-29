Мировой судья стрелял из пистолета в отделе полиции Казани

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как сообщают источники «Реального времени», героем криминальных сводок стал минувшей ночью мировой судья одного из участков Альметьевского района. Он был доставлен на стационарный пост полиции в центре Казани по подозрению в причастности к пьяной драке на улице Баумана и в какой-то момент начал качать права и открыл стрельбу из травматического пистолета.



Удостоверение мирового судьи полицейским мужчина не предъявлял. О его особом статусе силовики узнали после установления его личности. В итоге, в соответствии с законом «О статусе судей», были вынуждены немедленно отпустить потенциального фигуранта. Для его привлечения даже к административной ответственности требуется соблюсти определенную процедуру.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По предварительным данным, у мирового судьи было разрешение на оружие.

В данный момент в истории разбираются сотрудники полиции, прокуратуры СК и органы судейского сообщества.

Как сообщают источники «Реального времени», правосудие этот служитель Фемиды отправлял менее трех лет, на момент встречи с полицейскими Казани находился в отпуске.

P.S. Сегодня же Квалифколлегия судей РТ удовлетворила заявление мирового судьи Владислава Рязанова из Альметьевска о досрочной отставке.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии»

Ирина Плотникова