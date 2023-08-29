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Мировой судья стрелял из пистолета в отделе полиции Казани

10:00, 29.08.2023 7
Мировой судья стрелял из пистолета в отделе полиции Казани
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как сообщают источники «Реального времени», героем криминальных сводок стал минувшей ночью мировой судья одного из участков Альметьевского района. Он был доставлен на стационарный пост полиции в центре Казани по подозрению в причастности к пьяной драке на улице Баумана и в какой-то момент начал качать права и открыл стрельбу из травматического пистолета.

Удостоверение мирового судьи полицейским мужчина не предъявлял. О его особом статусе силовики узнали после установления его личности. В итоге, в соответствии с законом «О статусе судей», были вынуждены немедленно отпустить потенциального фигуранта. Для его привлечения даже к административной ответственности требуется соблюсти определенную процедуру.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По предварительным данным, у мирового судьи было разрешение на оружие.

В данный момент в истории разбираются сотрудники полиции, прокуратуры СК и органы судейского сообщества.

Как сообщают источники «Реального времени», правосудие этот служитель Фемиды отправлял менее трех лет, на момент встречи с полицейскими Казани находился в отпуске.

P.S. Сегодня же Квалифколлегия судей РТ удовлетворила заявление мирового судьи Владислава Рязанова из Альметьевска о досрочной отставке.

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Ирина Плотникова
ПроисшествияОбществоВласть Татарстан

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комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 11:01
    А судьи кто?!
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  • Анонимно 11:30
    Хорошо стреляет? Значит необходимость в сборах и учебке отсутствует. Можно сразу отправлять в действующие части.
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  • Анонимно 11:32
    И что?
    Один из бывших министров внутренних дел, будучи выпимши, стрелял в столб из боевого оружия.
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  • Анонимно 12:18
    В отпуске же...
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  • Анонимно 12:19
    Даа, как говорится, чем дальше в лес, тем больше дров.
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  • Анонимно 13:21
    А как же Закон, Честь и Совесть?
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  • Анонимно 14:39
    Мировой в драке разнимал дерущихся и так привлекал внимание полиции к происшествию. Если дело не так, то председатель суда должен подать в отставку, а лучше сделать по образцу полиции уволить обоих.
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