Больше всех в российских семьях читают мамы

Фото: Динар Фатыхов

Литературная платформа для писателей и читателей «Литнет» провела опрос среди пользователей, чтобы узнать, кто из членов их семей больше всего читает. Больше всего в российских семьях читают мамы (17%). Затем опрошенные назвали детей старше 18 лет (16%), супругов (13%), детей младше 18 лет (12%) и сестер (11%). При этом 95% опрошенных считают себя самым читающим членом семьи.

Больше половины семей (56%) в совокупности читают от 8 книг в месяц. Из них 22% читают более 15 книг ежемесячно, 11—15 книг осиливают 15% семей, а 19% читают по 8—10 произведений в месяц. Не более одной книги за месяц читает лишь 1% опрошенных семей.

У 22% опрошенных семей есть любимые авторы. На первой строчке — Александр Пушкин (29%), за ним идут Михаил Булгаков и Лев Толстой (по 12%), затем Александр Дюма (9%) и Джоан Роулинг (8%). Самыми популярными семейными жанрами оказались фэнтези (48%) и детектив (42%), а также фантастика (37%), любовный и приключенческий романы (по 35%).

«Неудивительно, что среди любимых жанров лидирует фэнтези, ведь эти книги одинаково интересны как взрослым, так и детям. В фэнтези нет границ и возрастных рамок. То же можно сказать и о детективе со множеством его поджанров. И также важно подчеркнуть то, что среди наиболее упоминаемых авторов лидируют классики, ведь чтение и изучение классической литературы часто становится объединяющим звеном для членов семьи любого возраста», — сказала литературный редактор «Литнета» Анастасия Тугова.

Топ-15 любимых семейных книг:

«Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова (20%);

Серия книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг (7%);

«Граф Монте-Кристо» Александра Дюма (5%);

«Властелин колец» Джона Толкина (4%);

Серия книг о Шерлоке Холмсе Артура Конан Дойля (4%);

«Волшебник Изумрудного города» Александра Волкова (3%);

«Два капитана» Вениамина Каверина (3%);

«Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери (2%);

«12 стульев» Ильи Ильфа и Евгения Петрова (2%);

«Гордость и предубеждение» Джейн Остин (2%);

«Евгений Онегин» Александра Пушкина (2%);

«Идиот» Федора Достоевского (1%);

«Код да Винчи» Дэна Брауна (1%);

«Война и мир» Льва Толстого (1%);

«Три мушкетера» Александра Дюма (1%).

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Екатерина Петрова