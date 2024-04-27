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Арест замглавы Минобороны, матчи «Рубина», новые подарки геймдева: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней

14:01, 27.04.2024

Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы из Татарстана

Арест замглавы Минобороны, матчи «Рубина», новые подарки геймдева: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней
Фото: Реальное время

Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы из Татарстана.

Экс-замглавы Минобороны и новая игра от создателей Brawl Stars — в топе по поиску

Анализировались запросы поискового сервиса Google в Татарстане за последние 7 дней. В таблице ниже приведены самые популярные трендовые запросы по веб-поиску, которые ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду (предыдущие 7 дней).

ЗАПРОС (за минувшие 7 дней)ПРИРОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ, %
тимур иванов2 500

squad busters

2 350
зенит — рубин1 700
сквад бастерс1 500
squad busters скачать1 450

реал мадрид — барселона

1 200
диктант победы1 150
лена миро1 050
рубин — локомотив москва1 000
реал сосьедад — реал мадрид950

Самым популярным запросом татарстанцев за последние семь дней стало дело бывшего заместителя Минобороны России Тимура Иванова. Напомним, в минувшую среду, 24 апреля, его задержали по подозрению в коррупции, а на следующий день избрали меру пресечения в виде заключения под стражу другому фигуранту дела Иванова.

Кроме того, в топах запросов оказалась Squad Busters — мобильная игра от разработчика Clash of Clans и Brawl Stars. Она объединяет в себе популярных персонажей разработчика и дает игрокам возможность поиграть ими в сражении жанра MOBA. Популярным оказалось и другое сражение — футбольный матч между «Зенитом» и «Рубином», который со счетом 0:2 выиграла казанская команда. Искали татарстанцы и информацию о матче между «Рубином» и московским «Локомотивом», который завершился с ничейным счетом.

Иванов и футбол интересовали весь Татарстан

Рассматривались запросы и по крупнейшим городам Татарстана — Казани, Нижнекамску, Набережным Челнам и Альметьевску. Численное значение здесь выстроено по 100-балльной шкале, то есть самому большому относительному показателю присваивается 100 баллов, далее — по убыванию.

Запросказаньнабережные челныальметьевскнижнекамск
тимур иванов83624631
squad busters

30
зенит — рубин100496634
сквад бастерс*
squad busters скачать32455551
реал мадрид — барселона*

диктант победы*
лена миро100616260
рубин — локомотив москва1006152

реал сосьедад — реал мадрид908477100

Примечательно, что большая часть запросов, посвященных Squad Busters, а также матчу легендарных «Барселоны» и «Реал Мадрида», оказались популярны среди жителей малых городов и других населенных пунктов Татарстана. В крупных же городах следили за делом Иванова, о котором мы писали выше, и за матчами «Рубина».

Также популярной по количеству запросов оказалась Лена Миро — российский блогер, которая попала в ДТП в США, впала в кому и впоследствии скончалась. Как утверждают в Сети, популярность она набрала постом о «мерзотнейших старухах», критикой людей с лишним весом и резкими высказываниями в адрес отечественных знаменитостей. При этом, как это часто случается, вокруг ее смерти в интернете стали сразу же распространяться различные слухи.

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По принципу первой таблицы (ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду) расположены татарстанские тренды на YouTube:

запрос

ПРИРОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ, %
альтушка для скуфа2 400
тимур иванов1 800
бравл толк на русском1 100
как скачать squad busters1 050
бравл толк600
brawl talk400
вопрос ребром160

бравл старс канал

120
познаватель90
ландыши60

Помимо уже упомянутых Тимура Иванова и Squad Busters, татарстанцы на YouTube искали «иммерсивный симулятор скуфа» «Альтушка для скуфа», который 21 апреля вышел в Steam. Как утверждают разработчики, это первая игра про скуфов и альтушек, а практически главным достоинством они называют полную русскую локализацию игры.

Артем Гафаров
Справка

* Запрос оказался популярен среди жителей малых городов и других населенных пунктов Татарстана

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