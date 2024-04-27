Арест замглавы Минобороны, матчи «Рубина», новые подарки геймдева: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней
Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы из Татарстана
Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы из Татарстана.
Экс-замглавы Минобороны и новая игра от создателей Brawl Stars — в топе по поиску
Анализировались запросы поискового сервиса Google в Татарстане за последние 7 дней. В таблице ниже приведены самые популярные трендовые запросы по веб-поиску, которые ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду (предыдущие 7 дней).
|ЗАПРОС (за минувшие 7 дней)
|ПРИРОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ, %
|тимур иванов
|2 500
squad busters
|2 350
|зенит — рубин
|1 700
|сквад бастерс
|1 500
|squad busters скачать
|1 450
реал мадрид — барселона
|1 200
|диктант победы
|1 150
|лена миро
|1 050
|рубин — локомотив москва
|1 000
|реал сосьедад — реал мадрид
|950
Самым популярным запросом татарстанцев за последние семь дней стало дело бывшего заместителя Минобороны России Тимура Иванова. Напомним, в минувшую среду, 24 апреля, его задержали по подозрению в коррупции, а на следующий день избрали меру пресечения в виде заключения под стражу другому фигуранту дела Иванова.
Кроме того, в топах запросов оказалась Squad Busters — мобильная игра от разработчика Clash of Clans и Brawl Stars. Она объединяет в себе популярных персонажей разработчика и дает игрокам возможность поиграть ими в сражении жанра MOBA. Популярным оказалось и другое сражение — футбольный матч между «Зенитом» и «Рубином», который со счетом 0:2 выиграла казанская команда. Искали татарстанцы и информацию о матче между «Рубином» и московским «Локомотивом», который завершился с ничейным счетом.
Иванов и футбол интересовали весь Татарстан
Рассматривались запросы и по крупнейшим городам Татарстана — Казани, Нижнекамску, Набережным Челнам и Альметьевску. Численное значение здесь выстроено по 100-балльной шкале, то есть самому большому относительному показателю присваивается 100 баллов, далее — по убыванию.
|Запрос
|казань
|набережные челны
|альметьевск
|нижнекамск
|тимур иванов
|83
|62
|46
|31
|squad busters
|—
|—
—
|30
|зенит — рубин
|100
|49
|66
|34
|сквад бастерс*
|—
|—
|—
|—
|squad busters скачать
|32
|45
|55
|51
|реал мадрид — барселона*
|—
|—
—
—
|диктант победы*
|—
|—
|—
|—
|лена миро
|100
|61
|62
|60
|рубин — локомотив москва
|100
|61
|52
—
|реал сосьедад — реал мадрид
|90
|84
|77
|100
Примечательно, что большая часть запросов, посвященных Squad Busters, а также матчу легендарных «Барселоны» и «Реал Мадрида», оказались популярны среди жителей малых городов и других населенных пунктов Татарстана. В крупных же городах следили за делом Иванова, о котором мы писали выше, и за матчами «Рубина».
Также популярной по количеству запросов оказалась Лена Миро — российский блогер, которая попала в ДТП в США, впала в кому и впоследствии скончалась. Как утверждают в Сети, популярность она набрала постом о «мерзотнейших старухах», критикой людей с лишним весом и резкими высказываниями в адрес отечественных знаменитостей. При этом, как это часто случается, вокруг ее смерти в интернете стали сразу же распространяться различные слухи.
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По принципу первой таблицы (ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду) расположены татарстанские тренды на YouTube:
запрос
|ПРИРОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ, %
|альтушка для скуфа
|2 400
|тимур иванов
|1 800
|бравл толк на русском
|1 100
|как скачать squad busters
|1 050
|бравл толк
|600
|brawl talk
|400
|вопрос ребром
|160
бравл старс канал
|120
|познаватель
|90
|ландыши
|60
Помимо уже упомянутых Тимура Иванова и Squad Busters, татарстанцы на YouTube искали «иммерсивный симулятор скуфа» «Альтушка для скуфа», который 21 апреля вышел в Steam. Как утверждают разработчики, это первая игра про скуфов и альтушек, а практически главным достоинством они называют полную русскую локализацию игры.
Справка
* Запрос оказался популярен среди жителей малых городов и других населенных пунктов Татарстана