Арест замглавы Минобороны, матчи «Рубина», новые подарки геймдева: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней

Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы из Татарстана

Фото: Реальное время

Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы из Татарстана.

Экс-замглавы Минобороны и новая игра от создателей Brawl Stars — в топе по поиску

Анализировались запросы поискового сервиса Google в Татарстане за последние 7 дней. В таблице ниже приведены самые популярные трендовые запросы по веб-поиску, которые ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду (предыдущие 7 дней).

ЗАПРОС (за минувшие 7 дней) ПРИРОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ, % тимур иванов 2 500 squad busters 2 350 зенит — рубин 1 700 сквад бастерс 1 500 squad busters скачать 1 450 реал мадрид — барселона 1 200 диктант победы 1 150 лена миро 1 050 рубин — локомотив москва 1 000 реал сосьедад — реал мадрид 950

Самым популярным запросом татарстанцев за последние семь дней стало дело бывшего заместителя Минобороны России Тимура Иванова. Напомним, в минувшую среду, 24 апреля, его задержали по подозрению в коррупции, а на следующий день избрали меру пресечения в виде заключения под стражу другому фигуранту дела Иванова.

Кроме того, в топах запросов оказалась Squad Busters — мобильная игра от разработчика Clash of Clans и Brawl Stars. Она объединяет в себе популярных персонажей разработчика и дает игрокам возможность поиграть ими в сражении жанра MOBA. Популярным оказалось и другое сражение — футбольный матч между «Зенитом» и «Рубином», который со счетом 0:2 выиграла казанская команда. Искали татарстанцы и информацию о матче между «Рубином» и московским «Локомотивом», который завершился с ничейным счетом.

Иванов и футбол интересовали весь Татарстан

Рассматривались запросы и по крупнейшим городам Татарстана — Казани, Нижнекамску, Набережным Челнам и Альметьевску. Численное значение здесь выстроено по 100-балльной шкале, то есть самому большому относительному показателю присваивается 100 баллов, далее — по убыванию.

Запрос казань набережные челны альметьевск нижнекамск тимур иванов 83 62 46 31 squad busters — — — 30 зенит — рубин 100 49 66 34 сквад бастерс* — — — — squad busters скачать 32 45 55 51 реал мадрид — барселона* — — — — диктант победы* — — — — лена миро 100 61 62 60 рубин — локомотив москва 100 61 52 — реал сосьедад — реал мадрид 90 84 77 100

Примечательно, что большая часть запросов, посвященных Squad Busters, а также матчу легендарных «Барселоны» и «Реал Мадрида», оказались популярны среди жителей малых городов и других населенных пунктов Татарстана. В крупных же городах следили за делом Иванова, о котором мы писали выше, и за матчами «Рубина».

Также популярной по количеству запросов оказалась Лена Миро — российский блогер, которая попала в ДТП в США, впала в кому и впоследствии скончалась. Как утверждают в Сети, популярность она набрала постом о «мерзотнейших старухах», критикой людей с лишним весом и резкими высказываниями в адрес отечественных знаменитостей. При этом, как это часто случается, вокруг ее смерти в интернете стали сразу же распространяться различные слухи.

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По принципу первой таблицы (ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду) расположены татарстанские тренды на YouTube:

запрос ПРИРОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ, % альтушка для скуфа 2 400 тимур иванов 1 800 бравл толк на русском 1 100 как скачать squad busters 1 050 бравл толк 600 brawl talk 400 вопрос ребром 160 бравл старс канал 120 познаватель 90 ландыши 60

Помимо уже упомянутых Тимура Иванова и Squad Busters, татарстанцы на YouTube искали «иммерсивный симулятор скуфа» «Альтушка для скуфа», который 21 апреля вышел в Steam. Как утверждают разработчики, это первая игра про скуфов и альтушек, а практически главным достоинством они называют полную русскую локализацию игры.

Артем Гафаров