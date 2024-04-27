Отключение воды в некоторых домах Вахитовского и Приволжского районов Казани

В Казани в ряде домов Вахитовского и Приволжского районов будет временно прекращено водоснабжение. Это связано с проведением работ по подключению водопровода на улице Московской.

Как сообщает МУП «Водоканал», воды не будет с 9.00 3 мая до 14.00 4 мая. Под отключение попали 56 многоквартирных домов, две школы, пять детских садов, одна гостиница и 579 частных домов. С полным списком адресов можно ознакомиться по ссылке.

Для обеспечения жителей водой будут размещены автоцистерны. Заявки на размещение принимаются по телефону: +7(843)231-62-60.

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Разиль Самигуллин