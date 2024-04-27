В Казани вынесли оправдательно-обвинительный приговор по делу о смерти пяти охранников на КВЗ

Фото: Ирина Плотникова

К 3 годам колонии-поселения приговорил сегодня Кировский райсуд Казани бывшего директора ЧОО «Агентство безопасности» Наилю Жданову. Однако под стражу брать ее не стали, предоставили отсрочку до достижения 14-летнего возраста младшим из детей осужденной, сообщает с итогового заседания журналист «Реального времени».

Жданову признали виновной только в нарушении норм охраны труда, повлекших тяжкие последствия — смерть пяти человек на бывшей площадке Казанского вертолетного завода в Адмиралтейской слободе в ноябре 2020-го.

При этом суд оправдал обвиняемую по эпизодам о нарушении требований пожарной безопасности и обвинению в мошенничестве с соцвыплатами. Однако взыскал с нее в счет компенсации морального вреда по 1 млн рублей в пользу каждого из потерпевших — всего на 8 млн рублей.

Напомним, в ночь на 10 ноября 2020-го в офисном здании рядом с бывшей проходной КВЗ произошло замыкание проводки на втором, верхнем этаже. Погибли пять ночевавших в корпусе охранников. Шестой — выживший — рассказал: возгорание началось с холодильника. Объект не отапливался и не был оборудован пожарной сигнализацией, извещателями и средствами тушения. Зато пути отхода были обшиты горючим пластиком, а в «жилых» комнатах на втором этаже окна наглухо блокированы металлическими решетками.

В судебных прениях гособвинитель просил для подсудимой 6 лет колонии общего режима, указывая, что вина полностью доказана по всем трем эпизодам преступлений — нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 219 УК РФ), нарушение требований охраны труда с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 143 УК РФ) и мошенничество с получением социальных выплат в крупном размере (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ). Два первых эпизода связаны с трагедией на бывшей площадке КВЗ, третий — с получением инвалидности и выплатой пособий от государства.

При оглашении резолютивной части приговора судья указал — материалы по статье 219 УК РФ будут возвращены в Следком для установления лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности.

Адвокат Елена Ситарская настаивала на полном оправдании клиентки, указывая на то, что к гибели людей привела сама история их заселения в административное здание с неисправной проводкой и панелями из токсичных материалов, а за пожарную безопасность на объекте по закону отвечал вовсе не директор ЧОПа, а собственник.

Нюанс в том, что пожар случился в тот момент, когда бывшая территория Казанского вертолетного завода в Адмиралтейской слободе переходила от оборонного предприятия к строительному холдингу. Причем ремонт оборудования в здании, где произошел пожар, к тому моменту не проводился уже пару лет. Именно поэтому изначально к уголовной ответственности привлекали директора фирмы-застройщика «Спектрподряд» Рамиля Сабирова, однако позже его преследование было прекращено.

По версии обвиняемой, ни одного из погибших и выживших охранников она на работу не принимала и вообще не знала о том, что они несут круглосуточное дежурство на бывшей площадке КВЗ. Со слов Ждановой, инициатором этого договора выступал бывший росгвардеец, приятель ее мужа Фарман Нариманов, который открыл свой ЧОП, но не успел получить лицензию. Именно с Наримановым вели дела и представители застройщика, и приехавшие из Кукмора охранники, именно он обеспечивал последних форменной одеждой, а также тем, что необходимо для ночевки и круглосуточного дежурства на объекте, — такие показания звучали в суде. При этом Нариманов получил в деле статус главного свидетеля обвинения.

Сегодня, выступая с последним словом, Наиля Жданова заявила, что виновной себя не признает.

«Считаю, следствие хотело оставить меня крайней в этом деле. Прошу суд разобраться во всем и оправдать меня», — обратилась к суду мать троих малолетних детей. Она также напомнила, что не осталась в стороне от произошедшей трагедии и выплатила потерпевшим средства на погребение погибших. Также сообщила — считает, в ходе процесса суд ограничил ее право на защиту, удалив с процесса второго адвоката.