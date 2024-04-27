На пути в Столбище образовалась пробка
На пути в Столбище наблюдается затруднение движения. По сообщению корреспондента «Реального времени», движение затруднено в обе стороны. Пробка образовалась из-за дорожных работ.
В настоящее время движение восстанавливается в связи с временным окончанием работ.
Согласно данным «Яндекс.Карт», ремонт дороги идет в трех местах, проводится ремонт дорожного покрытия. На месте наблюдаются пробки 7-8 баллов.
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