История, от которой не спрятаться

«Тайная история Костагуаны» Хуана Габриэля Васкеса играет с читателем на грани исторической реальности и художественного вымысла

Фото: Динар Фатыхов

Вторая половина XIX века в истории Колумбии была кровавой. Во время строительства Панамской железной дороги и знаменитого Панамского канала погибло тысячи людей. В романе «Тайная история Костагуаны» колумбийский писатель Хуан Габриэль Васкес вытаскивает эти события из небытия. Литературный обозреватель «Реального времени» Екатерина Петрова рассказывает, как читать книгу, чтобы понять все отсылки Васкеса.

При чем здесь Джозеф Конрад

Джозеф Конрад — это реальный польско-британский писатель, который умер в 1924 году. Среди известных его произведений «Сердце тьмы», «Лорд Джим», «Тайный агент» и «Ностромо». Именно с последним романом полемизирует Васкес, а Хосе Авельянос — главный персонаж второго плана в «Ностромо». Он известный юрист и государственный деятель, который оказывается вовлеченным в сепаратистское восстание в вымышленной стране Костагуана в Центральной Америке. Тайным мотивом этого мятежа стала серебряная шахта, на которую положила глаз иностранная держава.

Хосе Авельянос возвращается в романе «Тайная история Костагуаны» в образе Хосе Альтамирано. Костагуана стала Колумбией, а серебряным рудником на самом деле был Панамский канал. Альтамирано рассказывает нам историю со своей точки зрения, как он ее видел. Он хочет показать свою правду. И делает это «в лоб». Рассказчик напрямую обращается к читателям, называя их «господа присяжные». А еще он пишет эту историю для своей дочери Элоисы и иногда обращается напрямую к ней. Альтамирано хочет не только оправдать собственную жизнь, но и подать в суд на писателя, который «украл» историю его жизни, чтобы сфабриковать собственный роман. И писатель этот — Джозеф Конрад. То есть вымышленный персонаж и реальная историческая личность существуют в одном контексте и даже имеют некие претензии относительно друг друга.

Кругом обман

В «Тайной истории Костагуаны» Васкес рассказывает о событиях конца XIX века. После успеха строительства Суэцкого канала французские инвесторы захотели реализовать аналогичный проект на перешейке в Центральной Америке. Территория, которая позже станет Панамой, в то время входила в состав Колумбии. Правительство страны с радостью согласилось сотрудничать с французами. Но управляющая компания обанкротилась, и французы уехали. Отец Альтамирано, фанатичный поклонник французского просвещения и убежденный пропагандист канала, умер изгоем.

Там, где французы отступили, подхватили инициативу американцы. На деньги из США канал продолжили строить, но уже не на территории Колумбии. При тайной поддержке США Панама отделилась и фактически стала вассальным государством Соединенных Штатов.

После всех этих событий Альтамирано уехал в Англию, где познакомился с Джозефом Конрадом и рассказал ему всю историю. Каково же было разочарование Альтамирано, когда он открыл роман Конрада «Ностромо». Из книги исчезли все ссылки на конкретные события, а история его собственной жизни была полностью выдумана. После смерти Конрада Альтамирано написал бутафорскую историю об этом обмане писателя. Это и стало «Тайной историей Костагуаны».

Между приключенческим рассказом и семейной хроникой

Литературная форма, выбранная Васкесом, представляет собой нечто среднее между приключенческим рассказом и семейной хроникой. На драматическом фоне крупных проектов, построенных на фундаменте тысяч человеческих жизней, читатель следит за судьбой семьи Альтамирано. Одна из вещей, которую хочет показать «Тайная история Костагуаны», заключается в том, что большая история определяется маленькими моментами.

Васкес сочетает литературные приемы с журналистской документалистикой. Он искусно и подробно вплетает историю жизни Хосе в реальную историю. В какой-то момент начинаешь понимать, что не можешь отличить факты от вымысла. В результате получилась очень реалистичное повествование. Однако оно требует от читателя постоянной бдительности: что в романе факт, а что вымысел?

Главное качество хорошей литературы — с ней читатель немного взрослеет и становится мудрее. В «Тайной истории Костагуаны» есть и то, и другое. Книга приятно дополняет мировоззрение читателя историческими знаниями и, более того, нюансами, которые раскрываются через современный взгляд на ту же историю. Историю пишут не в моменте, историю пишут уже после.

Несмотря на отличную динамику, книгу все же не стоит «проглатывать». Лучше читать ее медленно и иногда гуглить те или иные факты. Потому что «Тайная история Костагуаны» — это безумно красивый, но в то же время интеллектуальный роман, который может не сразу поддаться пониманию широкой аудитории.

Издательство: «Лайвбук»

Перевод: Дарья Синицына

Количество страниц: 400

Год: 2024

Возрастное ограничение: 16+

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор telegram-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».