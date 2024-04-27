Правительство России выделило более 34 млрд рублей на поддержку «Фабрики проектного финансирования»
Правительство России выделило более 34 млрд рублей на поддержку «Фабрики проектного финансирования». Средства выделены из резервного фонда правительства. Это позволит обеспечить работу механизма проектного финансирования инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики.
На ежегодном отчете Правительства в Госдуме 3 апреля Михаил Мишустин подчеркнул, что кабмин создал целый арсенал инструментов, помогающих стимулировать промышленный рост.
Ранее правительство России внесло изменения в программу «Фабрика проектного финансирования». В новой версии программы скорректировано понятие «инвестиционный проект», уточнены требования к проектам технологического суверенитета и структурной адаптации экономики России.
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