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Правительство России выделило более 34 млрд рублей на поддержку «Фабрики проектного финансирования»

12:02, 27.04.2024

Правительство России выделило более 34 млрд рублей на поддержку «Фабрики проектного финансирования». Средства выделены из резервного фонда правительства. Это позволит обеспечить работу механизма проектного финансирования инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики.

На ежегодном отчете Правительства в Госдуме 3 апреля Михаил Мишустин подчеркнул, что кабмин создал целый арсенал инструментов, помогающих стимулировать промышленный рост.

Ранее правительство России внесло изменения в программу «Фабрика проектного финансирования». В новой версии программы скорректировано понятие «инвестиционный проект», уточнены требования к проектам технологического суверенитета и структурной адаптации экономики России.

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Разиль Самигуллин
Общество

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