Пришкольный лагерь в Заинске может стать татарстанским «Артеком»

В Заинском районе Татарстана прошло заседание комиссии по топонимике. На заседании рассматривалось обращение директора Международного детского центра «Артек» Константина Федоренко о возможности присвоения одной из улиц или другим объектам благоустройства наименования «Артек».

По итогам заседания было принято решение присвоить наименование «Артек» пришкольному лагерю общеобразовательной школы №1. Помимо названия, планируется изменить содержание смены лагеря, чтобы дети могли больше узнать о знаменитом международном детском центре.

В 2025 году «Артеку» исполняется 100 лет. В ноябре 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о подготовке к празднованию векового юбилея знаменитого детского лагеря. Определен федеральный план мероприятий в честь столетия «Артека», которые пройдут в 2024—2025 годах.

Напомним, в Авиастроительном районе Казани появится улица Артековская. Улица появится на территории, выделенной многодетным семьям (вблизи жилого массива Дербышки). Сроки появления пока неизвестны.

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Разиль Самигуллин