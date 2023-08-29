В Татарстане мировой судья ушел в отставку после истории со стрельбой

В Татарстане досрочно отправлен в отставку мировой судья участка №8 по Альметьевскому району Владислав Рязанов. Такое решение только что единогласно приняла Квалифколлегия судей РТ, рассмотрев поступившее заявление судьи, сообщают источники «Реального времени».



Сам Рязанов участия в заседании не принимал. Мировым судьей его избрали в феврале 2021 года на сессии Госсовета РТ сроком на 5 лет.

Напомним, по данным источников «Реального времени», сегодня ночью представитель мировой юстиции из Альметьевска стал героем криминальных сводок. В Казань он приехал, чтобы провести отпуск.

realnoevremya.ru

В сводках сообщалось, что молодой мужчина был доставлен на стационарный пост полиции в центре Казани по подозрению в причастности к пьяной драке на улице Баумана. Удостоверения судьи не показывал, но в какой-то момент достал травматический пистолет и открыл стрельбу прямо в полицейском участке.

Об особом статусе этого фигуранта полицейские узнали, лишь установив его личность. В итоге в соответствии с законом «О статусе судей» были вынуждены немедленно отпустить потенциального фигуранта. Для его привлечения даже к административной ответственности требуется соблюсти определенную процедуру.

По данным источников «Реального времени», материалы проверки по ночной истории уже направлены из полиции Казани в Следком по РТ.