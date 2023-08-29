В День республики в Татарстане ожидается сильный ветер и до +21 градуса

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане в День республики, 30 августа, ожидается сильный ветер и от +16 до +21 градуса. Прогнозируется переменная облачность без существенных осадков.

По данным Гидрометцентра Татарстана, порывы северного, северо-западного ветра в среду будут достигать 6—11 м/с. Местами они могут усиливаться до 15—20 м/с.

В ночь на 30 августа в Татарстане температуры воздуха опустятся до +5—10 градусов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, до конца августа сохранится прохладная погода — днем температуры воздуха не превысят +21 градуса. В начале сентября потеплеет до +23°С.



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Татьяна Демина