Рустам Минниханов рассказал о развитии молодежной инфраструктуры в Татарстане

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с официальными представителями стран-участниц Казанского глобального молодежного саммита — руководителями ведомств по делам молодежи стран-членов Организации исламского сотрудничества, сообщили в пресс-службе раиса республики.



В ходе встречи он отметил, что в республике есть необходимая инфраструктура — это крупнейшая в стране сеть детских лагерей, молодежных и подростковых клубов:

— Создаются новые города с университетами и особыми экономическими зонами, действуют программы поддержки сельской молодежи, молодых ученых, молодых семей, регулярно проходят тематические фестивали и форумы. На примере России мы видим, как молодые люди выступают за многообразие культур, межнациональное согласие и межрелигиозное взаимодействие, взаимовыгодное международное сотрудничество, — сказал Минниханов.

Он отметил, что ценностные ориентиры молодежи зависят от компетентной работы педагогов и наставников. В том числе с этой целью в прошлом году создали Российское движение детей и молодежи «Движение первых».

Рустам Минниханов отметил, что развитие молодежной дипломатии, укрепление международного молодежного сотрудничества — один из приоритетов Татарстана.

Раис Татарстана сегодня встретился с президентом Молодежного форума ОИС Тахой Айханом. Стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества и укрепления отношений на молодежном уровне.

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Маргарита Головатенко