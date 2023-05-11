Итоги дня: годовщина атаки на гимназию №175, анонс прямых рейсов Казань — Тбилиси, бедность в Татарстане
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 11 мая:
- Два года назад, 11 мая 2021 года, в казанской гимназии №175 произошла стрельба, в результате которой погибли 9 человек и 32 пострадали. Судебный процесс по делу завершился 13 апреля. Верховный суд Татарстана приговорил к пожизненному лишению свободы Ильназа Галявиева, признавшего вину в массовом убийстве, изготовлении и применении взрывчатки и взрывного устройства.
- В Казани прошли эвакуации школ. Они были вызваны пришедшими на электронные почты учебных заведений сообщениями с угрозами. Стоит отметить, что правоохранительные органы проверили каждую школу. В Менделеевском районе Татарстана также эвакуировали ряд школ из-за сообщений о минировании. Однако тревога оказалась ложной. Предметов, угрожающих жизни и здоровью учащихся и преподавателей, не обнаружили.
- Правоохранительные органы задержали заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Элеонору Абубакирову в рамках уголовного дела. По их данным, претензии к замминистра, которая работает в этом качестве всего полгода, связаны с одним из прежних мест работы. Напомним, ее назначили на этот пост в конце прошлого года, а приступила к обязанностям она лишь 5 декабря.
- Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении председателя Тюлячинского районного суда Татарстана — им стал Айрат Гимранов. Согласно документу, он назначен на эту должность на 6 лет. Напомним, что до него на этом посту был Рамиль Бикмиев, которого прошлым летом рекомендовали в качестве председателя Заинского городского суда.
- Следственный комитет России объявит в розыск судей Международного уголовного суда, выдавших ордер на арест президента страны Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Напомним, такое решение МУС в Гааге принял еще 17 марта. В России данную инициативу не признают.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с новым генконсулом Ирана в Казани Давудом Мирзахани. Стороны обсудили вопросы экономических и культурных связей, а также отметили большой потенциал в торговой сфере, образовании, науке и туризме.
- В Татарстане создали филиал Автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи». Воспитанников будут обучать правилам стрельбы из стрелкового оружия, расскажут о боевых и технических характеристиках основных образцов военной техники и научат оказывать первую помощь на поле боля.
- По данным Гидрометцентра Татарстана, в конце этой недели на территории республики ожидается умеренно теплая погода — днем воздух будет прогреваться до +23 градусов. Так, например, в пятницу синоптики прогнозируют небольшой дождь и от +15 до +20 °С. В субботу также возможны осадки и потеплеет до +18... +23 °С. Облачная с прояснениями погода с небольшим и умеренным дождем установится в воскресенье — от +15 до +20 °С.
- Доля жителей Татарстана, находящихся за чертой бедности, составила 5%, или 194,3 тысячи человек, что является минимумом с 1995 года. В 2021-м таких граждан было больше — 6,2%, или 248 тысяч человек. Отметим, что самый высокий показатель зарегистрировали в 2000 году. Тогда он составлял 33,2%. Подробнее — в материале «Реального времени».
- В первом квартале текущего года в Татарстане выдали 158 разрешений на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства. Отметим, что это в 6,6 раза меньше, чем за январь — март прошлого года, когда оформили 1 053 человека.
- Министр юстиции Чуйченко призвал «решить вопрос» со статьей в Конституции о запрете идеологии в России: «Понятно, что, в принципе, ни одна страна мира таких положений в своих конституциях не имеет. Только Россия в свое время по совету наших так называемых партнеров взяла на себя эти повышенные обязательства».
- В столице Татарстана 27 и 28 мая пройдет Казанский марафон. В связи с этим в центре города временно ограничат движение. Также в начале лета пройдет всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ 2023» — из-за этого казанцев тоже ждут ограничения на дорогах.
- Вместе с этим в республике за январь — март 2023 года иностранным гражданам и лицам без гражданства выдали 703 разрешения на временное проживание. Это на 164 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В это же время в республике приняли 1 390 решений о выдаче вида на жительство.
- Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил об отмене режима чрезвычайной ситуации в мире из-за оспы обезьян. Напомним, 5 мая ВОЗ отменила режим чрезвычайной ситуации по COVID-19, объявленный в конце января 2020 года.
- Рафис Шингараев, владелец «ВСК» — одного из крупнейших холдингов по добыче нерудных материалов — судится за право построить два причала на Волге в Зеленодольском районе. Так, одна из его фирм, «Казанские нерудные материалы», с начала года пытается застолбить за собой участок акватории Куйбышевского водохранилища. Однако пока Нижне-Волжское бассейновое управление Росводресурсов отказывает в предоставлении водного объекта. Детали — в материале «Реального времени».
- Председатель Комитета нижней палаты российского парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что в Госдуме рассматривается инициатива об увеличении требования к капиталу участников эксперимента по внедрению исламского банкинга. По его словам, с начала следующего года его предлагают увеличить с 10 до 25 млн рублей. Есть и другой вариант — 15 млн рублей, который парламентарии сочли более целесообразным.
- Служба безопасности Wildberries раскрыла нелегальные способы продвижения с помощью внешних сервисов — ущерб площадке оценили в 650 млн рублей. По данным маркетплейса, услугами «серого продвижения» воспользовались около 300 продавцов. Злоумышленники предлагали услуги через специально написанный telegram-бот.
- Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что на сегодняшний день показатель ожидаемой продолжительности жизни в стране демонстрирует лучшее значение за всю историю. Он также обратил внимание, что в стране снижается смертность. По его прогнозам, такая динамика сохранится.
- Из Казани в Тбилиси могут запустить прямой авиарейс. Уточняется, что временный допуск к рейсам запросила российская компания Red Wings. Она может получить его в размере семи вылетов в неделю по каждому из направлений. Также авиакомпания запросила допуск в Тбилиси из Москвы с частотой 21 раз в неделю.
- Глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн рассказал, что до конца весенней сессии в ГД могут внести законопроект об обязанности интернет-платформ удалять запрещенный контент. По его словам, аналогичную норму в России ранее приняли для социальных сетей.
- В центре Казани началась замена изношенных дорожных ограждений. Рабочие срезают оцинкованные заборы, отделяющие пешеходные тротуары от проезжей части, с целью их замены на новые. Уточняется, что только в Вахитовском и Приволжском районах города планируется заменить 3,1 тысячи погонных метров барьера. Все работы будут завершены до 15 мая текущего года. Подробности — в материале «Реального времени».
- В Совфеде России разработали законопроект, разрешающий тратить материнский капитал на оплату спортивных секций для детей в возрасте до 18 лет и на медицинское страхование ребенка до года. Как отмечается в документе, такая мера позволит сделать физическую культуру доступнее.
- Центробанк обсуждает с профильными министерствами и Российским союзом страховщиков двойные штрафы при нарушении ПДД для водителей, не оформивших полисы ОСАГО. Функцию проверки на наличие документа предлагается оставить камерам на дорогах, которые уже фиксируют нарушения.
- Все работы, проводимые в рамках строительства Вознесенского тракта, включая Аметьевскую магистраль, завершат в ноябре. Напомним, участок магистрали от дома №16 корп.1 до дома №2 закрыли для движения с 12 марта 2022 года. В конце прошлого года в мэрии сообщали, что ограничение продлят до 1 августа текущего года.
- Российская теннисистка, уроженка Казани Вероника Кудерметова победила на престижном грунтовом турнире категории WTA 1000 в Риме, обыграв испанку Нурию Парризас-Диас. Спортсменки провели на корте 1 час 43 минуты, игра завершилась со счетом 7:5, 6:2 в пользу россиянки.
- В районе Порта-Романа, в центре Милана взорвался фургон с кислородными баллонами. Ближайшие здания, в числе которых школа и институт монахинь, были эвакуированы. В ЧП пострадали по меньшей мере четыре человека.
- Верховный суд Пакистана счел незаконным арест экс-премьера Имрана Хана и постановил освободить его. Напоминаем, политика задержали 9 мая. Его обвиняют в сокрытии информации о полученных подарках и продаже государственных ценностей на $630 тысяч.
- Комитет внешнего благоустройства Казани сообщил, что завершить ремонт Булака планируется к концу следующей недели. Уточняется, что в местах поступления дождевых и талых вод на дождеприемниках установили решетки, препятствующие попаданию случайного крупного мусора в эти сети. Также казанцы обратили внимание и на отремонтированный мост на улице Астрономической, где проложили новый тротуар.
- Замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что зерновая сделка может прекратить свое существование, если ее сторонам не удастся прийти к консенсусу. Он напомнил, что 18 мая истекают 60 дней, на которые она была продлена в марте. Сейчас обсуждается ее дальнейшая судьба.
- Замминистра финансов России Алексей Моисеев сообщил, что в стране ожидается большая приватизация. По его словам, никто не против данной процедуры. Однако при этом надо сформировать рынок, и при нем должен быть активный розничный инвестор, подчеркнул он.
- Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов анонсировал выход обновленного учебника по обществознанию. По его словам, он будет разработан в следующем году. Как отметил министр, действующий учебник был «либеральным» и не содержал «преходящие» ценности.
- Директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда Джули Козак рассказала, что возможный дефолт США повлияет на весь мир. Она призвала власти Соединенных Штатов собраться и достичь консенсуса для срочного решения этого вопроса.
- Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко предложил провести Всемирный фестиваль молодежи в сочинском центре «Сириус» с 29 февраля до 7 марта 2024 года. По его словам, в 2017 году мероприятие проходило там же и провести его на этом месте вновь будет данью «преемственности».
Ключевые события 442-го дня специальной военной операции на Украине:
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что задачи специальной военной операции на Украине отчасти выполнены. По его словам, одной из них являлось обеспечение безопасности людей, однако обстрелы Донецка и других городов продолжаются. Киев применяет снаряды с обедненным ураном, поделился Песков.
- Председатель СК России Александр Бастрыкин сообщил, что обвиняемый в покушении на писателя Захара Прилепина был исполнителем теракта, и у него были соучастники, которых сейчас устанавливают. По его словам, данное покушение — это хорошо подготовленная операция украинских спецслужб.
- В Госдуму внесли законопроект о праве зачисления участников специальной военной операции на Украине в образовательную организацию среднего и высшего образования без вступительных испытаний. Уточняется, что таким гражданам придется пройти лишь собеседование в течение трех лет после демобилизации или увольнения со службы. Специальности или направления подготовки, по которым смогут зачислять без экзаменов, установит правительство.
- Как сообщает Минобороны России, на Купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии Западной группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Тимковка и Новоселовское. Потери украинских войск за сутки составили до 125 военнослужащих, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».
- На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск «Центр» поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва, а также Серебрянка. За сутки уничтожено до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также две гаубицы Д-20 и Д-30.
- На Донецком направлении штурмовые отряды продолжают вести наступление в западной части Артемовска. ВДВ оказывали им поддержку и сковывали подразделения ВСУ на флангах. Авиацией в данном районе за прошедшие сутки совершено восемь самолетовылетов. Артиллерией «Южной» группировки войск выполнено 95 огневых задач. Так, уничтожено до 230 украинских военнослужащих и наемников, шесть автомобилей, гаубица Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
- На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Малиновка, Гуляйполе, Новоданиловка и Каменское. За сутки на данных направлениях уничтожено свыше 110 украинских военнослужащих, а также семь автомобилей.
- На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих, три автомобиля, одна артиллерийская система М777 производства США, гаубица «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Кроме того, в районе Херсона уничтожен склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны.
- Всего с начала проведения спецоперации уничтожено: 421 самолет, 230 вертолетов, 4 074 беспилотных летательных аппарата, 421 зенитный ракетный комплекс, 9 069 танков и других боевых бронированных машин, 1 098 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 787 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10 124 единицы специальной автомобильной техники.
- Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что ракета, упавшая на территорию страны в декабре, могла прилететь с территории Украины. Напомним, 27 апреля власти сообщили об обнаружении обломков «неопознанного воздушного объекта» в окрестностях населенного пункта Замость. Позже оказалось, что происшествие случилось еще в минувшем декабре и польские военные о нем знали.
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Максим КокунинОбществоВластьИнфраструктураБизнесЭкономика Татарстан
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