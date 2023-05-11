В России обсуждают двойные штрафы для водителей без ОСАГО за нарушения ПДД

Банк России обсуждает с профильными министерствами и Российским союзом страховщиков двойные штрафы при нарушении ПДД для водителей, не оформивших полисы ОСАГО. Предполагается, что такие водители должны получать сразу два штрафа: за несоблюдение ПДД и езду без страховки, рассказал в интервью «РИА Новости» директор департамента страхового рынка ЦБ Илья Смирнов.



Функцию проверки на наличие полиса ОСАГО предлагается оставить камерам на дорогах, которые уже фиксируют нарушения ПДД:

— Если при фиксации нарушения ПДД автомобиль будет дополнительно проверяться еще и на наличие полиса ОСАГО и будут административные последствия для собственника как за нарушение ПДД, так и за отсутствие полиса ОСАГО, то можно рассчитывать на снижение и тех, и других видов нарушений, — указывает Смирнов.

Он выразил мнение, что такая мера позволит повысить безопасность на дорогах и в большей степени защитить интересы добросовестных автомобилистов.

По этому вопросу создали рабочую группу. Банк России, ставший площадкой для обсуждения, играет исключительно координирующую роль, поскольку не обладает правом законодательной инициативы.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В апреле Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении в практику ОСАГО использования полиса с укороченным сроком действия от одного месяца до года. Депутаты считают, что отсутствие возможности приобрести «короткий» полис ОСАГО подталкивает водителей к езде без него.

— Водителю выгоднее заплатить штраф за езду без полиса ОСАГО в размере 800 рублей либо с учетом 50-процентной скидки в размере 400 рублей, чем покупать полис ОСАГО, средняя стоимость которого составляет более 5 тысяч рублей, — отмечали законодатели.



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Маргарита Головатенко