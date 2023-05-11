В выходные в Татарстане ожидаются дождь, гроза и до +23 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В конце этой недели в Татарстане ожидается умеренно теплая погода — днем воздух будет прогреваться до +23 градусов. Гидрометцентр республики также прогнозирует дожди и ветер.

Ночью в пятницу, 12 мая, прогнозируется от +3 до +8 градусов. Днем небольшой дождь ожидается местами в южных и восточных районах Татарстана, температура воздуха составит от +15 до +20°С. Порывы ветра могут усиливаться до 15—17 м/с.

В субботу, 13 мая, ночью существенных осадков не ожидается, температура воздуха составит от +3 до +8 градусов. Днем небольшой дождь возможен местами, потеплеет до +18... +23°С.

Облачная с прояснениями погода с небольшим и умеренным дождем установится в Татарстане в воскресенье, 14 мая. Днем в отдельных районах ожидается гроза и кратковременные усиления ветра до 15—18 м/с. Ночные температуры составят от +3... +8 градусов, на западе — до +11°С. Днем потеплеет до +15... +20°С.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели, 15 и 16 мая, сохранится умеренно теплая неустойчивая погода. Местами пройдут небольшие дожди. Днем в понедельник ожидается от +16 до +21°С, а во вторник — от +19 до +24°С.

В четверг, 11 мая, в полдень воздух прогрелся до +17... +20 градусов. Дождей не наблюдается.

Минувшей ночью в Татарстане зафиксировали от +1 до +9 градусов. В отдельных южных и восточных районах на почве были заморозки до -1°С.

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Татьяна Демина