В Татарстане в начале года выросла выдача видов на жительство

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

За январь — март 2023 года в Татарстане приняли 1 390 решений о выдаче вида на жительство. Это на 315 документов больше, чем за первые три месяца прошлого года, выяснило «Реальное время», изучив данные МВД России.

По количеству выданных в первом квартале видов на жительство Татарстан занял 2-е место среди регионов Приволжского федерального округа. Лидером оказалась Самарская область — за три месяца там оформили 1 970 таких документов.

В целом в ПФО за январь - март 2023 года выдали 8 591 вид на жительство. Это на 3,1 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наименьшее число видов на жительство среди регионов Приволжского федерального округа за первый квартал 2023 года выдали в Марий Эл — 74. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года их оказалось больше на 17.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В общей сложности на конец первого квартала 2023 года в Татарстане насчитывалось 11 143 человека, получивших вид на жительство. По их количеству республика уступила лишь Самарской области — 16 773 лица.

Напомним, в Татарстане за январь — март 2023 года иностранным гражданам и лицам без гражданства выдали 703 разрешения на временное проживание. Это на 164 меньше, чем за аналогичный период прошлого года.



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Татьяна Демина