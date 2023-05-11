В Минфине анонсировали большую приватизацию в России

В России ожидается большая приватизация. Об этом сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

— Я считаю, что большая приватизация должна будет состояться, но надо понять, кому продавать. Если сейчас продавать, то это будет похоже на историю 94-го года, это залоговые аукционы, по-моему, так называлось, но этого никто не хочет, естественно, — цитирует его «РИА Новости».

По его словам, никто не против приватизации. При этом надо сформировать рынок, должен быть активный розничный российский инвестор, подчеркнул он.

Фото: minfin.gov.ru (на снимке — Алексей Моисеев)

Месяц назад глава банка ВТБ Андрей Костин призвал перезапустить процесс приватизации в России, а также привлечь в экономику дополнительно 70 триллионов рублей за счет расширения госдолга. По его мнению, передача госсобственности в частные руки на прозрачных и рыночных условиях — это инструмент, который ранее уже полностью доказывал свою эффективность.



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Айрат Назипов