В Минфине анонсировали большую приватизацию в России
В России ожидается большая приватизация. Об этом сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
— Я считаю, что большая приватизация должна будет состояться, но надо понять, кому продавать. Если сейчас продавать, то это будет похоже на историю 94-го года, это залоговые аукционы, по-моему, так называлось, но этого никто не хочет, естественно, — цитирует его «РИА Новости».
По его словам, никто не против приватизации. При этом надо сформировать рынок, должен быть активный розничный российский инвестор, подчеркнул он.
Месяц назад глава банка ВТБ Андрей Костин призвал перезапустить процесс приватизации в России, а также привлечь в экономику дополнительно 70 триллионов рублей за счет расширения госдолга. По его мнению, передача госсобственности в частные руки на прозрачных и рыночных условиях — это инструмент, который ранее уже полностью доказывал свою эффективность.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым