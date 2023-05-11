В Татарстане создали филиал «Центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане создали филиал Автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи».

Сегодня состоялось торжественное открытие военно-спортивных сборов с кадетами Татарстана и воспитанниками патриотического клуба «Каскад» в Набережных Челнах. Они проводятся на базе ГБОУ «Кадетская школа имени Героя Советского Союза Н. Кайманова», где воспитанники смогут приобрести новые навыки и умения.

Их будут обучать правилам стрельбы из стрелкового оружия, расскажут о боевых и технических характеристиках основных образцов военной техники и научат оказывать первую помощь на поле боля.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Обучение по программе «Военно-спортивная подготовка и патриотическое воспитание» для детей 14—18 лет будут проводить с 12 по 31 мая. Она рассчитана на 300 человек.

В марте сообщалось о планах открыть центр военно-спортивной подготовки в Татарстане в мае этого года. Центры будут готовить и обучать молодежь в возрасте 14—35 лет, включая школьников и студентов. Также центры будут использовать в качестве площадок для повышения квалификации молодых педагогов, обучающих школьников по учебному предмету «Обеспечение безопасности жизнедеятельности».

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Айрат Назипов