В Кремле заявили о достижении части целей СВО на Украине за год

Задачи специальной военной операции, проводимой Россией на Украине, отчасти выполнены, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу ATV.



— В самом начале, еще 24 февраля прошлого года, президент России говорил о том, что в первую очередь должна быть обеспечена безопасность людей, живущих в Донбассе. Тех людей, которые долгие восемь лет жили под снарядами своего собственного государства. Под теми обстрелами, которые на Западе решили не замечать.

По его словам, России удалось частично выполнить задачу по обеспечению безопасности людей. Однако обстрелы Донецка и других городов продолжаются, Киев применяет снаряды с обедненным ураном.

— Поэтому мы должны оттеснить противника на достаточное расстояние. Операция будет продолжена, — заявил представитель Кремля.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В апреле Дмитрий Песков заявлял, что недопущение вступления Украины в Североатлантический альянс остается одной из целей специальной военной операции. Он считает, что это будет «представлять серьезную, существенную опасность для безопасности страны».



Напомним, специальная военная операция продолжается более года. О ее начале президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля 2022 года. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, в стране началась частичная мобилизация. О ее завершении министр обороны России Сергей Шойгу доложил главе государства 28 октября.



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Маргарита Головатенко