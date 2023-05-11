Казанцев предупредили о возможных эвакуациях школ сегодня

Казанцев предупредили о возможных эвакуациях сегодня. Сразу в несколько школ поступили сообщения с угрозами, отметили в мэрии города.

— Вы уже знаете, как действуют школы в таких ситуациях. Руководители предупреждают правоохранительные органы, школы проверяют, чтобы убедиться в безопасности учеников. Спасибо педагогам, которые не теряют бдительность и действуют по инструкции, — отмечается в сообщении.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в январе несколько школ Казани получили сообщения о минировании. Все они оказывались ложными.

Осенью 2022 года произошли похожие ситуации. 11 и 19 октября некоторые казанские школы получили сообщения с угрозами. В мае 2022-го на электронную почту 58 образовательных организаций Казани пришла рассылка с предупреждением о минировании.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева