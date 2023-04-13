Верховный суд Татарстана наказал Ильназа Галявиева пожизненным сроком за стрельбу в казанской гимназии №175

В Казани завершился судебный процесс по делу о нападении на гимназию №175 и гибели семи учеников и двух педагогов. Верховный суд Татарстана приговорил к пожизненному лишению свободы Ильназа Галявиева, признавшего вину в массовом убийстве, изготовлении и применении взрывчатки и взрывного устройства.
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