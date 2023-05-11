Президент России назначил председателя Тюлячинского районного суда Татарстана

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении председателя Тюлячинского районного суда Татарстана — им стал Айрат Гимранов. Он назначен на 6 лет.



Айрат Гимранов родился в 1974 году, образование получил в казанском филиале Российского государственного университета правосудия. В 2015-м его назначили судьей Авиастроительного районного суда Казани.

До Айрата Гимранова председателем Тюлячинского райсуда Татарстана был Рамиль Бикмиев, который прошлым летом был рекомендован на должность председателя Заинского городского суда.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Также указом главы государства назначены судья Сабинского районного суда Татарстана Нияз Галимзянов и судья Советского районного суда Казани — Энже Хайдарова.

В апреле Владимир Путин назначил председателем Лаишевского районного суда Татарстана Раиля Шайдуллина. Новые должности получили судьи в Казани. Судьей Кировского районного суда стала Тамара Хадыева, а Советского — Хайдар Кадыров. По решению президента страны, судьей Арбитражного суда Татарстана стала Лилия Абдрафикова.

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Маргарита Головатенко