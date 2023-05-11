Президент России назначил председателя Тюлячинского районного суда Татарстана
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении председателя Тюлячинского районного суда Татарстана — им стал Айрат Гимранов. Он назначен на 6 лет.
Айрат Гимранов родился в 1974 году, образование получил в казанском филиале Российского государственного университета правосудия. В 2015-м его назначили судьей Авиастроительного районного суда Казани.
До Айрата Гимранова председателем Тюлячинского райсуда Татарстана был Рамиль Бикмиев, который прошлым летом был рекомендован на должность председателя Заинского городского суда.
Также указом главы государства назначены судья Сабинского районного суда Татарстана Нияз Галимзянов и судья Советского районного суда Казани — Энже Хайдарова.
В апреле Владимир Путин назначил председателем Лаишевского районного суда Татарстана Раиля Шайдуллина. Новые должности получили судьи в Казани. Судьей Кировского районного суда стала Тамара Хадыева, а Советского — Хайдар Кадыров. По решению президента страны, судьей Арбитражного суда Татарстана стала Лилия Абдрафикова.
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