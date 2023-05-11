Верховный суд Пакистана признал арест экс-премьера Имрана Хана незаконным

Верховный суд Пакистана счел незаконным арест экс-премьера Имрана Хана, сообщает телеканал Geo-TV.

После признания ареста Хана незаконным суд постановил освободить политика немедленно.

Имрана Хана задержали 9 мая. Политика пытались задержать несколько месяцев, его обвиняют в сокрытии информации о полученных подарках и продаже государственных ценностей на $630 тысяч.

Кроме Хана полиция задержала вице-премьеров от партии «Техрик-и-Инсаф» Фавада Чаудри и Шаха Махмуда Куреши, а еще генерального секретаря партии Асада Умара.

В апреле прошлого года парламент Пакистана вынес премьер-министру вотум недоверия. За подобное решение проголосовали 174 члена парламента из 342 при необходимых 172 голосах. А незадолго до голосования спикер Национального собрания (нижней палаты парламента) Пакистана Асад Кайсер подал в отставку. Он объяснил свое решение тем, что не может участвовать в иностранном заговоре с целью отстранения Хана.

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Маргарита Головатенко