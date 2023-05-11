В МВФ рассказали о последствиях для мира в случае дефолта США

Фото: commons.wikimedia.org/International Monetary Fund (на снимке — здание МВФ)

Возможный дефолт США повлияет на весь мир. В этом уверена директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак.

— Дефолт США будет иметь очень серьезные последствия не только для США, но и для глобальной экономики, — передает ее слова RT.

Козак призвала власти США собраться и достичь консенсуса для срочного решения этого вопроса. Она рассказала, что угроза дефолта возникла в сложное для мировой экономики время.

Фото: flickr.com

Вчера президент США Джо Байден заявил, что возможный дефолт в Америке принесет проблемы всему миру. Он добавил, что в этом случае по репутации США будет нанесен огромный ущерб. Глава государства опасается, что возможный дефолт повлечет за собой катастрофические последствия.



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Айрат Назипов