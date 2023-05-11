Источник: задержана замминистра строительства Татарстана Элеонора Абубакирова

Фото: Максим Платонов

Силовики задержали заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Элеонору Абубакирову в рамках уголовного дела. Об этом сообщили источники «Реального времени».



По их данным, претензии к замминистра, которая работает в этом качестве всего полгода, связаны с одним из прежних мест работы. Задержана Абубакирова была сегодня.

Элеонору Абубакирову назначили замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана в конце прошлого года, она приступила к своим обязанностям 5 декабря.

На сайте Минстроя Татарстана Абубакирова числится в заместителях министра, однако при попытке зайти в ее карточку страница выдает надпись «File not found».

Элеонора Абубакирова родилась в с. Елпачиха Бардымского района Пермской области. Окончила в 2001 году Пермский государственный университет. В 1998—1999 годах она была менеджером казанского АОЗТ «Интерлизинг», затем в 2001—2010 годах работала в Осинском отделении Сбербанка России.

В 2010—2013 годах Абубакирова работала в в администрации Бардымского муниципального района Пермского края заместителем главы и начальником управления по финансам и земельно-имущественным вопросам. Затем вернулась в Казань — в 2013—2020 года была заместителем генерального директора ГКУ «Фонд газификации, энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей Республики Татарстан». Согласно открытым данным, в 2019 году среднемесячная зарплата Абубакировой составляла 71 тысячу рублей.

В 2020 году она стала замгендиректора директора ГКУ «Главное управление инженерных сетей Республики Татарстан», а декабре 2022-го перешла в Минстрой. Кандидат экономических наук. Имеет почетное звание «Заслуженный экономист Республики Татарстан».

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