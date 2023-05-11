Глава СК сообщил о поиске соучастников обвиняемого в покушении на Прилепина

Обвиняемый в покушении на писателя Захара Прилепина был исполнителем теракта, у него были соучастники — их сейчас устанавливают, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.



Он добавил, что покушение — хорошо подготовленная операция украинских спецслужб. Тайник с боеприпасами, с помощью которых взорвали автомобиль писателя, обнаружили в Подмосковье, сообщает ТАСС.

Фото: Следком России (на фото — Александр Пермяков, обвиняемый в покушении на Захара Прилепина)

Неизвестные в Нижнем Новгороде 6 мая взорвали автомобиль писателя Захара Прилепина. По этому факту Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Подозреваемого в подрыве машины задержали в тот же день, он признался, что действовал по заданию украинских спецслужб. 8 мая СКР предъявил обвинение Александру Пермякову в терроризме и арестовал его на 2 месяца.



7 мая Захара Прилепина вывели из медикаментозного сна. Писатель заявил, что управлял машиной, а его друг находился на переднем пассажирском сидении. Под автомобиль заложили две мины, если бы взорвали обе, погибли бы все, рассказал Прилепин.

9 мая губернатор Нижегородской области Глеб Никитин разместил видео из больничной палаты с Захаром Прилепиным. Он передал, что писатель чувствует себя хорошо. Сам Прилепин заявил, что «все зло будет поругано и порушено».



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Маргарита Головатенко