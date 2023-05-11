Вероника Кудерметова вышла в третий круг турнира в Риме
Российская теннисистка, уроженка Казани Вероника Кудерметова победила на престижном грунтовом турнире категории WTA 1000 в Риме, обыграв испанку Нурию Парризас-Диас во втором круге.
Теннисистки провели на корте 1 час 43 минуты, игра завершилась со счетом 7:5, 6:2 в пользу россиянки.
Следующей соперницей Кудерметовой станет либо россиянка Анастасия Потапова, либо итальянка Элизабетта Коччаретто.
3 мая Кудерметова вышла в полуфинал теннисного турнира в Мадриде, призовой фонд которого превышает 7,7 миллиона евро. Спортсменка обыграла первую ракетку США Джессику Пегулу со счетом 6:4, 0:6, 6:4. Соперницы провели на корте 2 часа 5 минут.
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