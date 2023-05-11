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Вероника Кудерметова вышла в третий круг турнира в Риме

14:24, 11.05.2023
Вероника Кудерметова вышла в третий круг турнира в Риме
Фото: vk.com/kudermetova (архив)

Российская теннисистка, уроженка Казани Вероника Кудерметова победила на престижном грунтовом турнире категории WTA 1000 в Риме, обыграв испанку Нурию Парризас-Диас во втором круге.

Теннисистки провели на корте 1 час 43 минуты, игра завершилась со счетом 7:5, 6:2 в пользу россиянки.

Следующей соперницей Кудерметовой станет либо россиянка Анастасия Потапова, либо итальянка Элизабетта Коччаретто.

Фото: vk.com/kudermetova (архив)

3 мая Кудерметова вышла в полуфинал теннисного турнира в Мадриде, призовой фонд которого превышает 7,7 миллиона евро. Спортсменка обыграла первую ракетку США Джессику Пегулу со счетом 6:4, 0:6, 6:4. Соперницы провели на корте 2 часа 5 минут.

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Маргарита Головатенко
Спорт

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