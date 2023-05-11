Михаил Мурашко: сегодня ожидаемая продолжительность жизни — это наилучший показатель за всю историю

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На сегодняшний день в России показатель ожидаемой продолжительности жизни демонстрирует лучшее значение за всю историю. Такое заявление сделал министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

— Сегодня ожидаемая продолжительность жизни — это наилучший показатель за всю историю, — сказал он.

Глава российского Минздрава также обратил внимание, что в стране снижается смертность. Он прогнозирует, что такая динамика сохранится, пишет ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как сообщала вице-премьер России Татьяна Голикова, ожидаемая продолжительность жизни в стране по итогам 2022 года выросла до 72,8 года. За первый квартал этот показатель составил 73,31 года.



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Татьяна Демина