Михаил Мурашко: сегодня ожидаемая продолжительность жизни — это наилучший показатель за всю историю
На сегодняшний день в России показатель ожидаемой продолжительности жизни демонстрирует лучшее значение за всю историю. Такое заявление сделал министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.
— Сегодня ожидаемая продолжительность жизни — это наилучший показатель за всю историю, — сказал он.
Глава российского Минздрава также обратил внимание, что в стране снижается смертность. Он прогнозирует, что такая динамика сохранится, пишет ТАСС.
Как сообщала вице-премьер России Татьяна Голикова, ожидаемая продолжительность жизни в стране по итогам 2022 года выросла до 72,8 года. За первый квартал этот показатель составил 73,31 года.
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комментарии
раньше они ждали хуже)))