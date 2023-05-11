Из Казани в Тбилиси могут запустить прямой авиарейс

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Из Казани в Тбилиси могут запустить прямой авиарейс — временный допуск к рейсам запросила российская компания Red Wings.



Авиакомпания может получить допуск для перелетов в Грузию из Казани и Самары — по семь вылетов в неделю по каждому из направлений.

Также Red Wings запросила допуск в Тбилиси из Москвы с частотой 21 раз в неделю.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Согласно указу президента России Владимира Путина, с 15 мая граждане Грузии смогут въехать в Россию и выехать из нее без оформления виз на основании действительных документов, удостоверяющих личность. Президент Грузии Саломе Зурабишвили расценила решение Москвы отменить визовый режим для граждан ее страны как «очередную российскую провокацию». Она призвала созвать заседание Совета безопасности для рассмотрения вопроса введения трехмесячных виз для россиян. Указывалось, что Грузия выдаст разрешение на прямые рейсы российским авиакомпаниям, которые не попали под санкции.

Спрос на перелеты в Грузию вырос почти в семь раз после новостей о возобновлении прямого авиасообщения между странами. «Реальное время» подготовило материал об «эпохальном решении» по безвизовому режиму.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко