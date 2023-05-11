В России разработают новый учебник по обществознанию в 2024 году
В Минпросвещения анонсировали выход обновленного учебника по обществознанию. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Кравцов на XI Петербургском международном юридическом форуме.
— Готовится сейчас новый учебник по обществознанию, будет разработан он в следующем году. Действующий учебник был, мягко скажем, либеральным, таким псевдолиберальным, сейчас мы делаем акцент на настоящие и непреходящие ценности общества, — отметил он.
Министр добавил, что учебники по математике, физике и географии также претерпевают изменения. Их содержание будет отражать подходы к этим предметам времен СССР, подчеркнул Кравцов.
В конце апреля Сергей Кравцов рассказал, что в России подготовили новый учебник по истории с разделами о специальной военной операции для 11-го класса. Его разработкой занимались председатель Межведомственной комиссии по историческому просвещению России Владимир Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым