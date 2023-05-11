Следком скоро объявит в розыск судей МУС, выдавших ордер на арест Владимира Путина

Следственный комитет России в скором времени объявит в розыск судей Международного уголовного суда (МУС), выдавших ордер на арест президента Роcсии Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, сообщил в четверг глава СК Александр Бастрыкин.



— Прокурора суда, председателей и трех судей, которые активно влияли на принятие этого решения, мы скоро объявим в розыск, — приводит его слова ТАСС.

17 марта МУС в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В России решения МУС не признают.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал разработать изменения в законодательстве, запрещающие деятельность МУС, в конце марта. Он выступил с инициативой организовать работу по заключению двухсторонних соглашений с дружественными странами, предусматривающих взаимный отказ от сотрудничества и содействия МУС.

В апреле Володин заявил о принятии законодательных инициатив, которые защитят россиян «от противоправных действий международных организаций». Президент России наделяется дополнительными полномочиями по защите страны и граждан в случае принятия иностранными структурами незаконных решений или осуществления действий, направленных против РФ.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко