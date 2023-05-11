МИД России предупредил о возможном прекращении зерновой сделки из-за недостижения консенсуса

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Зерновая сделка может прекратить свое существование, если ее сторонам не удастся прийти к консенсусу. Об этом предупредил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

Он напомнил, что 18 мая истекают 60 дней, на которые зерновая сделка была продлена в марте. Сейчас обсуждается ее дальнейшая судьба.

— Работа, контакты продолжаются, тем не менее все другие сроки и пожелания сторон могут только рассматриваться, но в пику или вопреки нашим интересам действовать не собираемся, — рассказал Сергей Вершинин.

Он объяснил, что Россия в первую очередь защищает свои национальные интересы, а также интересы ее производителей сельскохозяйственной продукции и удобрений. Учитывается при этом и ситуация на мировом продовольственном рынке в целом, которая, как заметил Сергей Вершинин, «довольно волатильна», пишет «РИА Новости».

В конце апреля глава турецкого Минобороны Хулуси Акар сообщил, что представители России, Украины и Турции на уровне заместителей министров встретятся для обсуждения вопросов, касающихся зерновой инициативы. Подробностей он не уточнял.



Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что ситуация вокруг зерновой сделки находится в тупике. По его мнению, туда ее завели «западные коллеги».

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Татьяна Демина