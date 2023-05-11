ВОЗ отменила режим чрезвычайной ситуации в мире из-за оспы обезьян

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Всемирная организация здравоохранения отменила режим чрезвычайной ситуации в мире из-за оспы обезьян. Об этом объявил ее глава Тедрос Адханом Гебрейесус.



— Я заявляю, что оспа обезьян больше не является глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, — сказал он.

Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал, что с инициативой отменить режим чрезвычайной ситуации по оспе обезьян в общественном здравоохранении, имеющей международное значение, к нему обратился соответствующий комитет ВОЗ. С предложением экспертов он согласился, пишет «РИА Новости».

Всего с момента выявления первого зараженного ВОЗ зарегистрировала свыше 87 тысяч случаев оспы обезьян в 111 странах. Умерли 140 человек.



ВОЗ признала чрезвычайный характер вспышки оспы обезьян и призвала контролировать распространение инфекции в конце июня прошлого года. На тот момент в 48 странах мира было зарегистрировано более 3,2 тысячи случаев заражений.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Случаи заражения оспой обезьян выявляли и в России. О первом из них стало известно 12 июля 2022 года. Роспотребнадзор сообщал, что ею заразился молодой человек, вернувшийся из поездки в Европу.

Напомним, 5 мая ВОЗ отменила режим чрезвычайной ситуации по COVID-19, объявленный в конце января 2020 года. Решение глава организации принял по предложению экспертов.



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Татьяна Демина