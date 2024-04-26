Турмаршрут «По следам караванов»: средневековый бизнес по-татарски

Минкульт Татарстана сделал первую «обкатку» нового туристического маршрута

Фото: Екатерина Петрова

Министерство культуры Республики Татарстан представило новый туристический маршрут «По следам караванов». Его задача — показать культурное и историческое наследие Чистополя, Биляра и Булгар. Тур на два выходных дня планируют запустить в мае. За это время можно будет не только увидеть три города, послушать их историю и посетить музеи, но и окунуться в традиции волжских булгар.

Ошибка министерства туризма

Сегодня Казань — это центр промышленности, образования, татарской и русской культур. Но так было далеко не всегда. С момента своего образования примерно в X веке и до XV-го территория города занимала лишь серверную часть Казанского кремля. А колыбель татарской цивилизации в это время находилась в Волжской Булгарии, где расположились основные торговые узлы, рынки, базары и процветали различные промыслы.



Концепция туристического маршрута «По следам караванов» как раз должна показать жителям республики, как развивалось булгарское государство, чем оно жило и что сделало этот регион одним из самых богатых на территории современной части европейской России в период Волжской Булгарии, Золотой Орды, Казанского ханства и в момент присоединения к Руси.

Карта средневековых торговых путей (Билярский историко-археологический музей). Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Волжская Булгария была торговым и ремесленным государством, в нем развивались технологии металлообработки, кожевенного и ювелирного дела. Многие товары шли на экспорт. Кроме этого, булгары контролировали транзитные и торговые пути через всю Евразию. Через Великий Волжский торговый путь налаживали коммерческие отношения с Европой, а через камский — с Уралом, Сибирью и дальше на восток, где пересекались с Великим шелковым путем.



Биляр на тот момент был столицей Волжской Булгарии, а после включения в состав Золотой Орды город Болгар стал политическим и торговым центром Улуса Джучи. Древний город Джукетау (или Жукотин по древнерусским летописям) рядом с Чистополем оставался портовым городом при любой власти. Но тем не менее все три города сегодня потеряли политическую и экономическую власть и превратились в археологические памятники.

Экспонат Музея болгарской цивилизации. Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

«По следам караванов» охватывает эти три города — Чистополь, Биляр и Булгар. Составители маршрута называют их недооцененными с туристической точки зрения.



— Туризм — это бизнес. Мы хотим показать, что культурное наследие монетизируется не хуже. В год Казанский кремль посещает почти 4 млн человек, но при этом людей, которые заходят в музеи, всего 450 тысяч. Я считаю, что это ошибка с туристической точки зрения. А в целом по республике около 10 млн посещений музеев. Мы анализировали структуру этих посещений и, к сожалению, это посещения мероприятий. То есть событийная история. Это необходимо, но, на наш взгляд, важно, чтобы люди приходили не только поучаствовать в реконструкции боев или поесть свияжскую уху, но и увидели то наследие, которое хранится в музеях. Поэтому наша миссия — это популяризация музеев, — рассказала министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.

Секрет булгарского богатства

Волжская Булгария, несмотря на сложные политические отношения, торговала с Русью. В первую очередь в Русь отправляли зерно или хлеб. Вторая важная статья экспорта — товары из кожи местного производства. Кожевенники изготавливали и продавали обувь, куртки и другие предметы из кожи. Кожаные сапоги считались признаком престижного потребления и зажиточной жизни.



Поэтому, говорят гиды, когда русский князь Владимир увидел, что булгарское население ходит в кожаных сапогах, то понял, что эти люди просто так не подчинятся. В результате с Волжской Булгарией был заключен мирный договор и налажены торговые отношения.

Экспонат Билярского историко-археологического музея. Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

В свою очередь, из Руси поставляли меха, мед, воск, лед, бронзовые зеркала и очень много янтаря. Часть этих товаров перепродавали дальше на Восток. Кроме этого, сюда приходили товары из Византии.

А еще Волжская Булгария была перевалочным пунктом для распространения на Руси и в Северной Европе арабских серебряных монет — дирхемов. В то время это была международная валюта примерно как сейчас доллар.

Экспонат Музея болгарской цивилизации. Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

В верховье Камы находился еще один торговый маршрут, который был главным источником богатств. Аналогом современной нефти стали драгоценные меха. Их покупали не только для того, чтобы продемонстрировать роскошный образ жизни, но и чтобы согреться холодной ночью в пустынях Ближнего Востока. На продаже и перепродаже мехов булгары зарабатывали более чем хорошо, потому что разница между покупкой меха на севере и продажей его на востоке была огромной.

К примеру, на севере одну шкурку соболя можно было приобрести за один дирхем. А где-нибудь в Калькутте ее продавали по цене в 400 динаров. Динар — это золотая монета, курс которой равнялся тогда 10 дирхемам. Кстати, шкурку горностая можно было продать на востоке еще дороже, за 1 тыс. динаров. Вот и секрет булгарского богатства.

В Джукетау нужно смотреть под ноги

По дороге из Казани в Джукетау экскурсовод довольно подробно рассказал об истории развития и угасания главных городов Волжской Булгарии, а также как произошла миграция населения в Казань. Дальше эстафету подхватили местные краеведы, которые рассказали и показали Джукетау. Показать здесь гораздо важнее, чем рассказать. Дело в том, что если приехать на эту точку без сопровождения, то древнее городище можно не найти. Точнее, не заметить. Джукетау находится под слоем земли. Внешне это просто холмистое поле. И только в сопровождении проводника с его рассказами можно представить, как это выглядело несколько веков назад.

Ров городища Джукетау. Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Город делился на две части — укрепленные крепости-цитадели с тремя высокими валами и двумя рвами и неукрепленный пригород, где жители занимались земледелием, рыболовством, кузнечным делом и другими промыслами. В X веке город занимал площадь около 7 гектаров, а в период Золотой Орды разросся до 150 гектаров. К примеру, площадь Парижа в то время была около 450 гектаров, а в древнерусских городах — Киеве, Владимире и Великом Новгороде — от 100 до 300 гектаров.

Глиняный фрагмент, который Светлана Скучаева нашла во время нашей экскурсии. Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Но несмотря на то что город скрыт от глаз, здесь до сих пор археологическое богатство валяется практически под ногами. Директор Чистопольского историко-археологического и литературного заповедника Светлана Скучаева рассказала, что по дороге на дачу, которая расположена рядом с городищем, случайно наткнулась на древний надгробный памятник с эпитафиями. Да и во время нашей прогулки она обнаружила под ногами глиняный фрагмент посуды. Поэтому в Джукетау стоит смотреть не только на природные красоты и представлять в голове, как выглядел город тысячу лет назад, но и обращать внимание на то, что лежит прямо на земле.

Вид с Джукетау на другой берег. Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Поскольку Джукетау находится рядом с Чистополем, то в маршрут включили обзорную экскурсию по городу, посещение Музея истории города и Музейного сувенирного салона с традиционным чистопольским чаепитием.

Биляр: от алхимии к химии

Следующая точка на маршруте — Билярское городище. Это огромная территория, на которой сохранились фундаменты мечети, бань, дома феодала, гончарного квартала. Самая внушительная и монументальная часть — это, конечно же, мечеть. В свое время она была одним из крупнейших зданий в Восточной Европе, а сейчас считается самой древней мечетью в северо-восточной Европе. Во времена расцвета молельные залы достигали площади в 2,5 тыс. гектар, а здание состояло из двух частей — деревянной и каменной.

Фундамент древней мечети в Билярском археологическом комплексе. Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Еще одно значительное строение здесь — это так называемый дом феодала. Тоже сложная постройка для своего времени. Фундамент дома уходит в землю больше, чем на метр. Внутри было четыре комнаты примерно по 16 кв. м. Здесь были арки, крыльцо, внутренний декор, а также дымоход и система отопления протяженностью около 300 м. В общем, роскошный особняк. Построили дом примерно в X веке, но уже в 1236 году он был разрушен. Под завалами стен археологи нашли останки женщин, детей и стариков. Предполагается, что они прятались от войска монголо-татар, а мужчины были снаружи, защищали свой дом.

Захоронения, найденные на территории Билярского археологического комплекса. Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Здесь же нашли алхимические мастерские вместе со всеми атрибутами алхимиков. Сейчас организаторы маршрута внутри этого тура разрабатывают отдельную программу, которая будет построена именно на деятельности билярских алхимиков. Предполагается, что как раз эта часть будет основной в прогулке по древнему Биляру.

Единственный минус этого места — это отсутствие информации. Если приехать сюда, как и в Джукетау, «дикарем», то придется гуглить, а не изучать историю на месте. Директор Билярского музея-заповедника Зуфар Шакиров сказал, что раньше здесь были информационные таблички, но местная молодежь их ломает. Поэтому пока таблички решили не устанавливать. Сейчас Шакиров вместе с руководством Министерства культуры пытаются найти адекватную антивандальную замену.

Гребни и расчески, которыми пользовались жители Волжской Булгарии. Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

После Билярского городища следующая точка маршрута — это Билярский историко-археологический музей и природный заповедник. Если городище показывает масштабы и дает объемное представление о древнем городе, то в музее уже можно посмотреть детали быта жителей Биляра. Здесь и огромное количество посуды, и украшений, и орудий. На стенах и на полу представлены карты Волжской Булгарии и Биляра разных времен.

Прогулочная зона на территории Билярского заповедника. Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

После музея в маршруте запланирован перерыв на «общение с природой» в Билярском заповеднике. Это роскошный сосновый лес с частичным благоустройством. Все основное для отдыха — переходы, лестницы, беседки — есть. Некоторые элементы устарели и не выглядят современно. По словам министра культуры РТ Ирады Аюповой, в ближайшее время будет реновация комплекса. Шакиров сказал, что заменят инженерную систему водоснабжения, по которой течет вода из ключа, а также благоустроят территорию.

Болгар — дорого и богато

После того, как монголо-татарское иго сожгло Биляр, столицу Улуса Джучи перенесли в Болгар. И при Золотой Орде город достиг максимального развития. Все то богатство воплотилось уже в современном виде в реконструкции в Болгарском музее-заповеднике. Здесь много сохранившихся и восстановленных построек. На территории комплекса сделали современное благоустройство. И в целом все действительно выглядит дорого и богато.

Коран, который попал в Книгу рекордов Гиннеса. Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

В программе маршрута запланировано посещение Музея Болгарской цивилизации, здесь на двух тысячах кв. метров расположено более 1 600 экспонатов. Это музей современного типа, в котором одинаково интересно и взрослым, и детям. Кроме него, местный экскурсовод показал Музей Корана. Здесь представлены все возможные версии Корана, в том числе электронная, а также необходимые для намаза атрибуты. Но главный экспонат музея — огромный Коран, который попал в Книгу рекордов Гиннеса.

Традиционные болгарские блинчики пекут на улице в дровяной печи. Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

На каждой точке маршрута «По следам караванов» есть информационная часть и эмоциональная. В Биляре вызывал эмоции потрясающий лес, в Чистополе — чаепитие. В Болгаре тоже решили напоить гостей чаем, но уже другим. И конечно же, болгарское традиционное чаепитие — это яркое завершение маршрута. Чай здесь заваривают на костре в казане вместе с травами, которые произрастают рядом с заповедником. Подают чай вместе с традиционными блинами, которые пекут в дровяной печи на улице. Сложно определиться, от чего получаешь больше удовольствия — от чая с блинами или от того, как на твоих глазах на костре и в печи все это готовят и с пылу с жару подают на стол.

Болгары. Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Маршрут «По следам караванов» запустится уже в мае. Министерство культуры РТ хочет доработать его совместно с блогерами и журналистами, чтобы этот тур выходных дней максимально отвечал потребностям современных жителей республики. Не все получится успеть к маю. К примеру, не успеют благоустроить заповедник в Биляре. А реновация музеев в Чистополе начнется не раньше следующего года. Но в целом маршрут интересный, если его смогут удобно и понятно реализовать.

