Из-за проведения Казанского марафона в столице Татарстана в конце мая перекроют ряд дорог — список

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В столице Татарстана 27 и 28 мая пройдет Казанский марафон. В связи с этим в центре города временно ограничат движение.

Согласно постановлению исполкома Казани, ограничение движения транспорта на время подготовки и проведения Международного легкоатлетического мероприятия «Казанский марафон — 2023» введут:

с 22 часов 22 мая до 22 часов 28 мая — на парковке Центрального стадиона со стороны ул. Ташаяк и Кремлевской набережной;

с 15 часов 26 мая до 22 часов 28 мая — по ул.Ташаяк (от ул. Лево-Булачной до ул. Московской, приостановление двух направлений движения);

с 23 часов 27 мая до 22 часов 28 мая — по ул. Ташаяк (от ул. Лево-Булачной до ул. Саид-Галеева, приостановление двух направлений движения);

с 23 часов 27 мая до 17 часов 28 мая — по ул. Московской (от дома №2 до ул. Ташаяк, приостановление двух направлений движения);

27 мая с 15 часов до 17.15 — по ул. Лево-Булачной (от ул. Ташаяк до ул. Тази Гиззата, приостановление движения);

27 мая с 15 часов до 17.15 — по ул. Право-Булачной (от ул. М. Джалиля

до ул. Ташаяк, приостановление движения);

до ул. Ташаяк, приостановление движения); 27 мая с 15 часов до 17.15 — по Кремлевской набережной (от ул. Саид-Галеева до ул. Батурина, приостановление одного направления движения);

27 мая с 15 часов до 17.15 — по ул. Профсоюзной (от ул. Чернышевского до ул. Право-Булачной, приостановление одного направления движения);

27 мая с 15 часов до 17.15 — по дороге от ул. Ташаяк до Кремлевской дамбы (площадь Тысячелетия), приостановление двух направлений движения);

28 мая с 05.30 до 14.15 — по Кремлевской набережной (от ул. Саид-Галеева до ул. Батурина, приостановление двух направлений движения);

28 мая с 05.30 до 14.15 — по ул. Батурина (от ул. Большой Красной

до Кремлевской набережной, приостановление двух направлений движения);

до Кремлевской набережной, приостановление двух направлений движения); 28 мая с 05.30 до 14.15 — по ул. Профсоюзной (от ул. Чернышевского

до ул. Право-Булачной, приостановление одного направления движения);

до ул. Право-Булачной, приостановление одного направления движения); 28 мая с 05.30 до 14.15 — по дороге от ул. Чернышевского до Кремлевской дамбы, приостановление одного направления движения;

28 мая с 05.30 до 14.15 — по дороге от Кремлевской

дамбы до ул. Ташаяк, приостановление одного направления движения;

дамбы до ул. Ташаяк, приостановление одного направления движения; 28 мая с 05.30 до 14.15 — по ул. Право-Булачной (от ул. Пушкина до ул. Ташаяк, приостановление движения);

28 мая с 05.30 до 14.15 — по ул. Лево-Булачной (от ул. Ташаяк до ул. Татарстан, приостановление движения);

28 мая с 05.30 до 14.15 — на Кремлевской дамбе (от ул. Сибгата Хакима до ул. Ташаяк, приостановление двух направлений движения);

28 мая с 05.45 до 13.30 — по ул. Декабристов (от Кремлевской дамбы

до ул. Чистопольской, приостановление двух направлений движения);

до ул. Чистопольской, приостановление двух направлений движения); 28 мая с 06.00 до 14.00 — по ул. Сибгата Хакима (от ул. Декабристов

до ул. Фатыха Амирхана, приостановление двух направлений движения);

до ул. Фатыха Амирхана, приостановление двух направлений движения); 28 мая с 06.00 до 11.15 — по дороге под мостом «Миллениум» (от ул. Фатыха Амирхана до ул. Сибгата Хакима, приостановление двух направлений движения с возможностью выезда из ЖК «Современник»);

28 мая с 06.00 до 11.15 — по ул. Сибгата Хакима (от ул. Фатыха Амирхана до пересечения с ул. Чистопольской, приостановление двух направлений движения с возможностью сквозного проезда со стороны ул. Алексея Козина и ул. Нигматуллина);

28 мая с 06.30 до 10.15 — Чистопольское кольцо (приостановление

движения полностью);

движения полностью); 28 мая с 06.30 до 10.15 — по ул. Чистопольской (по направлению от ул. Чистопольской до съезда на круговое движение вокруг «Ак Барс Арены», приостановление направления движения);

28 мая с 06.30 до 10.15 — по ул. Чистопольской (от остановки «Футбольный стадион Казань Арена» по направлению к Чистопольскому кольцу);

28 мая с 6.30 до 10.30 — по внутренней дороге вокруг «Ак Барс Арены» (приостановление двух направлений движения);

28 мая с 06.30 до 11.00 — по ул. Фатыха Амирхана (от ул. Сибгата Хакима до моста «Миллениум», приостановление направления движения), на мосту «Миллениум» (направление от ул. Сибгата Хакима до ул. Вишневского, приостановление направления движения);

28 мая с 06.30 до 12.00 — по ул. Подлужной (от съезда с моста «Миллениум» до ул. Подлужной, 17, ЖК «Европейский», приостановление двух направлений движения с возможностью выезда из жилого сектора в сторону ул. Толстого);

28 мая с 06.30 до 14.15 — по ул. Пушкина (от ул. Островского до ул. Лево-Булачной, приостановление двух направлений движения);

28 мая с 06.30 до 14.15 — по ул. Татарстан (от ул. Лево-Булачной до ул. Московской, приостановление двух направлений движения);

28 мая с 06.30 до 14.15 — по ул. Татарстан (от ул. Габдуллы Тукая до ул. Московской, приостановление одного направления движения);

28 мая с 06.30 до 14.15 — по ул. Марселя Салимжанова (от ул. Пушкина до ул. Нурсултана Назарбаева, приостановление двух направлений движения);

28 мая с 06.30 до 14.15 — по ул. Артема Айдинова (от ул. Марселя Салимжанова до пер. Щербаковский, приостановление двух направлений движения);

28 мая с 06.30 до 14.15 — по ул. Петербургской (от ул. Артема Айдинова до ул. Нурсултана Назарбаева, приостановление двух направлений движения);

28 мая с 08.30 до 14.15 — по ул.Шагабутдина Марджани (от ул. Татарстан до ул. Ахтямова, приостановление двух направлений движения);

28 мая с 08.30 до 14.15 — по ул. Сафьян (от ул. Шагабутдина Марджани до ул. Каюма Насыри, приостановление двух направлений движения).

Комитету по транспорту Казани поручено информировать транспортные предприятия о перекрытии дорог и изменении маршрутов общественного транспорта, согласовать и обеспечить установку, демонтаж, зачехление и расчехление дорожных знаков по маршруту дистанции. Он также должен обеспечить отключение путей электрообеспечения троллейбусной сети на ул. Ташаяк с 15 часов 26 мая до 22 часов 28 мая, а также согласовать размещение схем перекрытия для информирования населения на опорах контактной сети троллейбусов.

Управлению Министерства внутренних дел России по Казани исполком рекомендовал организовать охрану общественного порядка в местах подготовки и проведения мероприятия, а также обеспечить контроль за соблюдением безопасности дорожного движения во время ограничения движения транспорта.

В начале мая исполком Казани опубликовал график временного ограничения движения транспорта по автомобильным дорогам до конца 2023 года и начала 2024-го. Известно, какие трассы перекроют при подготовке и проведении Дня России, Дня города и республики, а также новогодних праздников.



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Татьяна Демина