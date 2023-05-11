В Госдуме предлагают увеличить требование к капиталу участников эксперимента по исламскому банкингу

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Государственной думе рассматривается инициатива об увеличении требования к капиталу участников эксперимента по внедрению исламского банкинга. Об этом сообщил председатель Комитета нижней палаты российского парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков.



По его словам, капитал участников эксперимента предлагают с начала следующего года увеличить с 10 до 25 млн рублей. Есть и другой вариант — 15 млн рублей, который парламентарии сочли более целесообразным.

Регионы России, в числе которых и Татарстан, могут приступить к тестированию исламского банкинга с 1 июля 2023 года. Финальный текст закона уже готов.

— Соответственно, законопроект будет принят во втором и третьем чтениях, чтобы, как это уже записано в проекте закона, 1 июля он начал действовать, — цитирует Анатолия Аксакова ТАСС.

Фото: duma.gov.ru

Напомним, законопроект о проведении эксперимента по внедрению исламского банкинга приняли в декабре 2022 года. Помимо Татарстана, в эксперименте примут участие Башкирия, Чечня и Дагестан.

Первый зампред Центробанка Владимир Чистюхин рассказывал, что принять участие в эксперименте по исламскому банкингу планируют 14 компаний из Татарстана, Дагестана, Чечни и Башкирии. Из них 12 — это нефинансовые организации, то есть те, что не находятся в поле регулирования и надзора Банка России.



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Татьяна Демина