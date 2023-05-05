ВОЗ отменила статус пандемии COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Всемирная организация здравоохранения отменила режим чрезвычайной ситуации по COVID-19. Об этом сообщил ее глава Тедрос Адханом Гебрейесус.

— Комитет экспертов ВОЗ по чрезвычайным ситуациям по COVID-19 предложил мне отменить статус чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение (PHEIC) COVID-19. Я последовал этому совету и объявил о прекращении пандемии, — цитирует главу ВОЗ «РИА Новости».

По оценке ВОЗ, от коронавируса по всему миру умерли как минимум 20 миллионов человек.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань зафиксировали вспышку пневмонии, вызванной ранее неизвестным типом коронавируса. Первыми заболевшими оказались посетители местного рынка морепродуктов. Позднее выяснилось, что вирус передается от человека к человеку.

30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, а 11 марта — пандемией.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По последним данным, за все время с момента проникновения коронавируса в Россию в стране выявили 22 870 557 случаев заражения. Вылечились от него 22 279 776 человек. Умерли от COVID-19 на сегодняшний день 398 463 жителя страны.

В Татарстане к утру 5 мая зарегистрировано 205 362 случая COVID-19. Вылечились от него 202 786 человек. Умерли от коронавируса 2 010 татарстанцев.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина