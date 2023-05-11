Wildberries раскрыл нелегальные способы продвижения на платформе

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Служба безопасности Wildberries раскрыла нелегальные способы продвижения с помощью внешних сервисов — ущерб площадке оценили в 650 млн рублей, сообщает «РИА Новости».



Компания обратилась в правоохранительные органы для возбуждения дела о мошенничестве в особо крупном размере. Сумма ущерба в 650 млн рублей — предварительная, точную сумму установят в ходе следственных действий.

По данным пресс-службы маркетплейса, услугами «серого продвижения» воспользовались порядка 300 продавцов. Злоумышленники предлагали услуги через специально написанный Telegram-бот. Через него продавцы с помощью специально настроенных алгоритмов пользовались услугами рекламы на площадке без оплаты.

— Продавцам, которые применяли мошеннические схемы, предстоит оплатить услуги рекламы в полном объеме, а также ответить на вопросы следственных органов, — пояснили в Wildberries.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В январе «Реальное время» сообщало о жалобах татарстанских предпринимателей на чрезмерные санкции со стороны онлайн-платформы. Из-за технических сбоев на крупнейшей торговой площадке почти каждому пятому продавцу были начислены солидные штрафы за «неверные габариты» товаров, и только после многочисленных жалоб бизнеса в компании сообщили об отмене начислений. Однако под всероссийскую «амнистию» маркетплейса попала лишь половина клиентов. В WB строгость мер объяснили недобросовестными действиями самих продавцов, занижающих габариты товаров для удешевления отправки.



В апреле основательница и генеральный директор маркетплейса Татьяна Бакальчук заявила, что онлайн-ретейлер планирует провести ребрендинг, сейчас ищет новую концепцию для логотипа и бренда. По ее словам, команда ретейлера ощущает, что «бренд несколько устарел». Бакальчук хочет, чтобы бренд «считывался как дружелюбный и современный».

Wildberries вошла в рейтинг самых дорогих компаний Рунета — 2023. Стоимость маркетплейса составила $9,8 млрд. Компания уступила только «Яндексу», стоимость которого составила $10,2 млрд. Маркетплейс Ozon стоимостью $5,2 млрд замкнул тройку лидеров.



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Маргарита Головатенко