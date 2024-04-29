Максимальная выплата женщинам в период беременности и после родов достигнет 565 тысяч рублей

По словам члена Комитета Государственной Думы по малому и среднему предпринимательству Алексея Говырина, в 2024 году максимальная выплата женщинам в период беременности и после родов может достигать 565 тысяч рублей. Будет учитываться их стаж и заработок.

Эти взносы могут быть произведены по собственному желанию предпринимательницы или в форме обязательных платежей, взимаемых с работодателя. Если не были уплачены взносы в социальный фонд, то компенсации по временной нетрудоспособности не будут предоставлены.

Напомним, в 2023 году около 670 тысяч семей улучшили жилищные условия за счет маткапитала. Правительство уделяет пристальное внимание вопросам защиты материнства и детства, а также помощи семьям с детьми. По поручению президента в России развивается система поддержки семей с момента беременности женщины и до 17-летия ребенка.

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Рената Валеева