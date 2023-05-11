В начале июня в Казани ограничат движение транспорта из-за полумарафона «ЗаБег.РФ 2023»

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В начале лета в Казани пройдет всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ 2023». В связи с этим на улицах и дорогах города введут ограничение движения транспорта.

Согласно постановлению исполкома Казани, оно будет действовать во время подготовки и проведения мероприятия 4 июня:

с 08.00 до 12.00 по ул. Сибгата Хакима (по направлению от ул. Декабристов до ул. Фатыха Амирхана, приостановление двух направлений движения);

с 08.00 до 13.00 по ул. Сибгата Хакима (по направлению от ул. Фатыха Амирхана до пересечения с ул. Чистопольской, приостановление двух направлений движения, с возможностью сквозного проезда со стороны ул. Алексея Козина и ул. Нигматуллина);

с 08.00 до 13.00 по ул. Чистопольской (от съезда с ул. Сибгата Хакима до съезда на ул. Чистопольская, приостановление трех правых полос движения);

с 8.00 до 13 часов 4 июня по ул. Чистопольской (по направлению от ул. Чистопольской до съезда на круговое движение вокруг стадиона «Ак Барс Арена», приостановление трех правых полос движения);

с 8.00 до 13.00 по внутренней дороге вокруг «Ак Барс Арены» (полное ограничение движения).

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Комитету по транспорту Казани поручено уведомить транспортные предприятия о перекрытии дорог и изменении маршрутов общественного транспорта. Он должен согласовать и обеспечить установку, демонтаж, зачехление и расчехление дорожных знаков по маршруту полумарафона.

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Управлению МВД России по Казани рекомендовано организовать охрану общественного порядка в местах подготовки и проведения мероприятия, а также обеспечить контроль за соблюдением безопасности дорожного движения на время ограничения движения транспорта. От Управлению здравоохранения потребуется обеспечить медицинское обслуживание участников полумарафона на договорной основе.

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В конце весны в столице Татарстана пройдет международное легкоатлетическое мероприятие «Казанский марафон — 2023». В связи с этим в городе 27 и 28 мая перекроют некоторые дороги. Полный их список — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина